Report de la Présidentielle : Abdou Karim Fofana botte en touche

Le climat sociopolitique tendu que traverse actuellement le pays laisse libre cours à certaines spéculations. Le président de la République Macky Sall s’est même rendu lundi tard dans la soirée à Touba pour rencontrer le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Une rumeur récente concerne la possibilité d’un report de la Présidentielle prévue pour février 2024. Cette éventualité est même vivement combattue par le mouvement Frapp, qui l’a incluse dans ses revendications pour les marches prévues ce week-end.

Afin d’obtenir des éclaircissements sur la question, nos confrères de Seneweb se sont entretenu avec le porte-parole du gouvernement, à l’issue de la conférence de presse organisée à la primature ce jeudi 15 juin. «Beaucoup de gens parlent de cette rumeur, mais il n’y a pas d’acte officiel», a-t-il déclaré d’emblée. Il poursuit : «Nous sommes dans le cadre du Dialogue national. Et comme l’a souligné le président de la République, tous les points concernant le processus électoral et l’actualité politique seront discutés.»

Le ministre du Commerce conclut en affirmant : «Aujourd’hui, la Présidentielle est toujours prévue pour février 2024.»

De l’autre coté Macky Sall souhaiterait mettre sur la balance cette décision de renoncer au 3e mandat lors du dialogue national et demander en contrepartie la prolongation de son présent mandat présidentiel de deux ans jusqu’à 2026. Ceci afin de lui permettre de remettre de l’ordre dans le pays et d’organiser des élections inclusives, paisibles et transparentes, informe le journal. Ce qui entraînerait de facto le report de l’élection présidentielle fixée au 25 février 2024.