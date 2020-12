RESPECT DES MESURES BARRIERES: DIOUF SARR SORT LA CRAVACHE

Face à une éventuelle deuxième vague de la pandémie de Covid19, le ministre de la santé et de l’action sociale se veut ferme sur le respect des mesures barrières. Abdoulaye Diouf Sarr estime qu’aujourd’hui par rapport aux mesures, l’on ne peut plus montrer de tolérance. « Il n’y aura plus de tolérance pour le respect des mesures barrières. Il est donc plus que jamais important de faire respecter les mesures barrières notamment, le port systématique du masque. S’il le faut, on ira jusqu’aux mesures contraignantes», martèle le patron de la santé.