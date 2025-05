Ressources extractives: L’AJTREPE pour une disponibilité des données et des experts 

Partager Facebook

Le ministère de l’énergie, du pétrole et des mines a tenu un atelier sur la bonne gouvernance des extractives. Occasion saisie par l’Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l’Environnement (AJTREPE) de faire le plaidoyerpour une disponibilité des données et des personnes ressources.

Les journalistes spécialisés sur les questions des ressources extractives ne veulent pas être laissés en rade. Selon le président de l’association des journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l’Environnement (AJTREPE), Youssouf Bodian, le Sénégal est entré dans une ère nouvelle avec la production effective de ses premiers barils de pétrole, de son gaz et l’expansion continue du secteur minier. « Ces ressources naturelles représentent une opportunité historique pour notre pays, mais aussi un défi majeur de gouvernance, d’équité et de durabilité », dit-il. Et de poursuivre : »En tant que journalistes, notre rôle n’est pas seulement d’informer, mais d’interroger, de comprendre et de transmettre les enjeux ». A l’en croire, cette rencontre va dans le sens d’un dialogue nécessaire entre les pouvoirs publics, les industriels et les citoyens notamment les journalistes qui en sont les relais. »Notre association créé en 2017, regroupe une cinquantaine de journalistes des différents médias représentatifs du pays. Des journalistes qui ont choisi de suivre de près l’évolution d’un secteur à fort enjeu économique, social et environnemental. Notre ambition est claire, il s’agit d’offrir aux citoyens une information fiable, accessible, utile, afin qu’ils puissent comprendre les projets qui les concernent et les transformations qui affectent leur quotidien. Ce qui va davantage contribuer à lutter efficacement contre la désinformation, dans un contexte où les médias classiques sont fortement concurrencés par les réseaux sociaux », soutient-il. Et de renchérir: »Mais, pour accomplir cette mission, nous avons besoin d’un accès plus fluide, plus ouvert, plus systématique à l’information publique ». Il indique que les journalistes sont confrontés à un accès difficile aux données et à certaines personnes ressources essentielles pour la crédibilité et l’équilibre de leurs productions dans le cadre de la réalisation des enquêtes et grands reportages. « Nous plaidons pour une facilitation de l’accès aux sources qui dépendent de vos services, mais aussi des industries extractives qui doivent davantage ouvrir leurs portes aux journalistes, la désignation dans les différentes agences et directions, de points focaux presse capables de répondre aux demandes des journalistes de manière transparente et dans des délais raisonnables, la mise à disposition proactive des documents essentiels (études d’impact, contrats, plans de gestion environnementale et sociale, données de production et de redistribution entre autres), un accompagnement au renforcement de capacités des journalistes spécialisés, notamment régionaux qui sont plus proches des zones d’exploitation et permettre aussi à nos membres de prendre part, à vos côtés, aux visites de terrains au Sénégal et aux rencontres stratégiques sur l’international », suggère-t-il. Sur cette liste, il y ajoute l’accompagnement de la mise en place d’un prix d’excellence qui récompense chaque année les meilleures productions journalistiques dans le secteur.

NGOYA NDIAYE