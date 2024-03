Résultats provisoires de la présidentielle : L’OPANEL invite les candidats à garder le calme jusqu’aux résultats définitifs 

Partager Facebook

L’observatoire panafricain des élections (OPANEL) se dit satisfait du déroulement des votes. Dans un communiqué rendu public, cette mission exhorte les candidats à garder le calme jusqu’aux résultats définitifs.

Suite à l’obtention de l’accréditation auprès des Autorités Électorales de la République du Sénégal, notamment la Direction Générale des Elections (DGE) , dont l’Observatoire Panafricain des Elections (OPANEL) remercie lesdites autorités. Dans un communiqué rendu public, l’on apprend qu’une équipe d’observateurs internationaux a été déployée stratégiquement et dans ce cadre, sur le terrain notamment à Dakar et à Thiès, sans oublier la collaboration faite avec d’autres ONG sur le terrain, en recoupe d’informations de terrain.

Le communiqué renseigne qu’il en est de même pour leurs observateurs qui ont aussi été déployés au niveau de la Diaspora, pour couvrir par l’observation électorale, les bureaux de vote logés dans les Ambassades ou Représentations diplomatiques du Sénégal près la République Française (Asnières et Mantes la Jolie), le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Congo (Brazzaville et Pointe Noire), le Bénin, la Guinée (Conakry) et le Burkina Faso. « Ainsi, des constats d’observations issus de la compilation des données qui ont été faites, sur la base des fiches de l’ensemble de nos observateurs internationaux, ainsi que de celle de la cellule de monitoring électoral mise en place, il en ressort les divers aspects suivants, très caractéristiques, référentiels et exemplaires pour la République du Sénégal, lors de cette importante consultation électorale présidentielle du 24 Mars 2024 en République du Sénégal, et qu’il convient de dénoter », lit on dans la missive.

Et de poursuivre : » La République du Sénégal souveraine, par l’expression plurielle et en toute liberté de choix et de conviction de ses filles et de ses fils, qui se sont exprimés en toute sérénité, marquant la grande maturité de ce peuple et son savoir inégalé de relever de fort belle manière tout défi. La République du Sénégal, par la volonté manifeste surtout, d’encourager le genre à la chose électorale, avec la donne de participation d’une femme à la compétition électorale présidentielle en République du Sénégal ce 24 Mars 2024, aspect important que nos Observateurs ont pu constater ». Ces observateurs se réjouissent de la tenue de l’élection sans le président de la République, un vote qui a connu la participation massive des électeurs, notamment en matinée avec des longues files d’attente en certains endroits, déroulement du vote qui s’est tenu en général, de manière responsable, civique et dans la paix et une sécurisation électorale hautement importante du scrutin présidentiel proprement dit du 24 Mars 2024, sécurisation notamment marquée par le caractère non ingérant des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, dont le caractère républicain de sécurisation des opérations électorales est fort appréciable.

L’OPANEL estime que cette élection est la plus inclusive, tout en répondant aux standards internationaux d’élections libres et démocratiques. La mission exhorte tous les candidats en lice, à garder la posture de calme et surtout celle empreinte de responsabilité, dans l’attente de la proclamation chronologique des résultats par les Instances nationales sénégalaises sus citées, les seules y habilitées. Elle les exhorte à ne point se départir de la donne légaliste dont les textes sont clairs en République du Sénégal, en ce sens que, en cas de tout recours pour tout sujet préoccupant, à se référer aux dispositions électorales en vigueur en République du Sénégal.

NGOYA NDIAYE