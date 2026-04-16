Retour au bercail de Me Wade

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Depuis le 28 novembre 2024 et son départ pour la France, Abdoulaye Wade n’a pas mis les pieds au Sénégal. Si l’on en croit Pape Samba Mboup, ce séjour dans l’Hexagone devrait bientôt prendre fin avec le retour au bercail de l’ancien chef de l’État. C’est l’intéressé lui-même qui, par téléphone, aurait donné la nouvelle à son ancien chef de cabinet, alors qu’il lui présentait ses condoléances à la suite du décès de son épouse, il y a quelques jours.

Dans un entretien paru ce jeudi dans Wal fadjri, ce dernier raconte : «Depuis 2018, je n’avais jamais parlé avec le Président Wade. Mon cœur a battu la chamade parce que je ne m’attendais pas à son appel. Il m’a présenté ses condoléances et souhaité ses vœux de bonne guérison tout en m’annonçant sa venue prochaine au Sénégal.»