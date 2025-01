Retour au source: Eva Liza Cissé; une Étoile Montante de la Musique suisso-Sénégalaise Prête à Briller sur la Scène  sénégalaise

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 21 décembre, le Sénégal a vibré au rythme des performances éblouissantes d’Eva Liza Cissé lors du Dakar Inside Festival, une vitrine musicale qui a rassemblé des artistes de renom et des talents émergents. La chanteuse, originaire du Sénégal a captivé le public avec sa voix envoûtante et son charisme sur scène. Peu après, elle a eu l’honneur de se produire au grand bal de l’illustre Youssou Ndour, un événement qui a consolidé sa place dans le paysage musical sénégalais.

Eva Liza Cissé a commencé sa carrière musicale à un jeune âge, influencée par une riche culture musicale qui mêle tradition et modernité. Ses influences vont des rythmes traditionnels sénégalais aux sonorités contemporaines, créant ainsi un style unique qui résonne avec un large public. Sa performance au Dakar Inside Festival a été un tournant décisif, marquant son entrée sur la scène nationale et internationale. Lors du Dakar Inside Festival, Eva Liza a présenté son dernier single, » KIMA DONE “ une ode à la beauté et à la diversité culturelle du pays.

Les spectateurs, envoûtés par ses mélodies et ses paroles puissantes, ont chanté en chœur, témoignant de son impact immédiat. Eva Liza Cissé a de grands projets pour l’avenir, tant sur le plan musical que social. Elle aspire à utiliser sa plateforme pour promouvoir la culture sénégalaise à l’échelle mondiale et à inspirer les jeunes talents à poursuivre leurs rêves. L’un de ses principaux objectifs est de mettre en avant la richesse de la culture sénégalaise. Eva Liza prévoit de lancer un projet qui se concentrera sur la préservation et la promotion des genres musicaux traditionnels, en organisant des ateliers et des concerts qui intégreront des artistes locaux. Elle souhaite également collaborer avec des écoles de musique pour encourager les jeunes à embrasser leurs racines culturelles. Eva Liza envisage de collaborer avec des artistes nationaux et internationaux pour créer des ponts entre les différentes cultures musicales.

En mariant des sonorités africaines à des influences globales, elle espère élargir son audience tout en restant fidèle à ses racines. Ces collaborations pourraient également contribuer à faire connaître le Sénégal comme un carrefour culturel dynamique. Consciente de l’impact que peut avoir la musique sur la société, Eva Liza s’engage à soutenir des causes sociales. Elle prévoit de lancer des initiatives visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux au L’artiste est revenu un peu sur ses projets et son dernier single : “ Je suis Eva Liza Cissé d’origine suisse et sénégalaise. Ma passion c’est la danse et le chant et mon rêve c’est de pouvoir en vivre. Ce que je suis en train de faire maintenant et ce que Youssou N’Dour m’a permis de faire le 4 janvier, lors du Grand Bal, je suis là au Sénégal parce que j’ai sorti une chanson l’année dernière qui s’appelle « KIMA DONE , qui je suis », qui justement revendique mes origines sénégalaises et le fait que j’ai habité en Suisse toute ma vie . J’ai décidé de faire cette chanson et en fait c’était dans mes projets de venir au Sénégal, de pouvoir chanter ici, de partager cette passion que j’ai pour la chanson. De revenir ici c’était un de mes projets et comme vous avez pu entendre, dans la chanson je chante en Wolof. Je ne parle pas couramment Wolof mais je suis en train d’apprendre “ . Elle explique son expérience d’avoir chanté avec la légende Youssou Ndour sur le titre Seven seconds “ C’était incroyable. J’ai jamais vu autant de personnes de ma vie et aussi chanter à côté d’une légende Je ne pense pas qu’il y ait vraiment de mots qui puissent décrire ce que j’ai ressenti parce que c’était juste une chance que je n’oublierai jamais” .

Eva Liza lance ces projets d’avenir au Sénégal “ En fait, mes projets au Sénégal, j’aimerais vraiment revenir et tout simplement pour revenir j’ai aussi de la famille ici mais surtout pour faire de la musique, j’aimerais bien faire un featuring avec des artiste sénégalais, ça ce serait vraiment top. J’ai aussi des projets perso à moi, j’aimerais sortir des chansons, possiblement dans l’année qui vient parce que comme j’ai dit, la danse et le chant c’est ma passion et ce que j’aimerais le plus c’est d’être sur scène le plus possible “ .

Eva Liza Cissé est plus qu’une simple artiste ; elle est une ambassadrice de la culture sénégalaise et une source d’inspiration pour de nombreux jeunes. Ses projets d’avenir, axés sur la promotion de la culture, la collaboration nationale et internationale et l’engagement social, font d’elle une figure prometteuse sur la scène musicale. À travers sa musique et ses actions, Eva Liza est déterminée à laisser un impact durable sur le Sénégal et au-delà, prouvant que la musique peut être un puissant vecteur de changement.

Fatou Ba