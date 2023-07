RETRAIT DE LA CANDIDATURE DE MACKY SALL: REMOUS À L’APR 

La Task force républicaine invite à plus Lundi dernier, Macky Sall a reçu ses alliés de Benno Bokk Yaakaar pour s’expliquer de son retrait de la course pour la prochaine présidentielle mais aussi désigner un dauphin. La Task force républicaine de l’alliance pour la République a fait face à la presse pour inviter leurs camarades à plus de discipline et de cohésion suite à la décision de Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat. Mamadou Ndione et Cie soutiennent que l’heure n’est pas aux échappées solitaires.

La Task force républicaine n’est pas allée à quatre chemins pour fustiger l’attitude certaines échappées solitaires après la décision de Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat. Selon leur porte-parole du jour, Mamadou Ndione, Macky Sall et même leur adversaires politiques les plus nihilistes reconnaissent et apprécient positivement sous cape. « Nous espérons qu’ils pousseront ce qui leur reste d’élégance (s’il leur en reste vraiment) pour reconnaître le bilan. L’action du Président Macky Sall a permis de juguler les tentatives combinées et synchronisées de déstabilisation de notre pays par une coalition de forces occultes », dit-il.

Et de poursuivre : »Le Président Macky Sall est une fierté africaine et mondiale, de par son leadership, son travail de pacification dans la sous-région, ainsi que son plaidoyer et ses actions pour l’Afrique qu’il a pu repositionner de façon stratégique dans la résolution des conflits, notamment avec les incertitudes nées de la crise russo- ukrainienne ». Ainsi, la Task Force Républicaine invite les responsables de l’APR à plus de discipline et de cohésion afin de continuer la seule oeuvre qui vaille, à savoir le PSE. « L’heure n’est pas aux échappées solitaires utopiques, mais à l’Alliance de toutes les sensibilités pour l’intérêt supérieur de la République. Dans un contexte sous régional d’instabilité exacerbée par les enjeux géopolitiques liés aux ressources pétrolières et gazières de notre pays, mettre en avant des intérêts crypto-personnels ne relèverait pas d’une posture républicaine », martèle-t-il cette entité de l’APR.

Et d’ajouter : »Le SEN de l’APR et la conférence des leaders de BBY, conscients des enjeux, se sont inscrits dans une dynamique élégante d’unité et d’écoute du Président Macky Sall. Cette posture de dignité et de patriotisme doit pousser chacun d’entre nous à taire ses ambitions égoïstes pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle de développement de notre pays dans la paix, la stabilité, l’équité, l’intégrité territoriale et l’inclusion ».

Ils soutiennent que la Task Force Républicaine s’inscrit dans cette même posture de dignité et reste à l’écoute du Président de la République pour œuvrer exclusivement dans le sens de la victoire du candidat de la Coalition. Elle exhorte les camarades du parti, de BBY et de l’ensemble de la majorité présidentielle à oeuvrer dans cette direction « pour ensemble, autour du candidat choisi, garantir par la voie des urnes, au soir du 25 février 2024, la continuité du PSE jusqu’à son terme au grand bénéfice des populations ».

NGOYA NDIAYE