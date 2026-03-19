Retrait du trophée de la CAN 2025 : Le Comité exécutif de la FSF rejette la décision

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Face à la presse ce jeudi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas tardé à réagir face à cette décision de la Cfa de déclarer forfait le Sénégal et de donner la victoire au Maroc.

Dans sa résolution lit par un membre de ladite fédération, « considérant les incidents survenus avant la finale de la CAN 2025, notamment les disfonctionnements du service d’assistance à la sécurité au moment de l’arrivée de l’équipe nationale du Sénégal à la gare ferroviaire de Rabat, les protestations de la délégation sénégalaise pour la mise à disposition d’hébergement d’une équipe nationale finaliste et la tentative de la partie adverse de disposer de la tenue de la séance d’entraînement des lions au complexe Mohamme V, camp de base de l’équipe adverse, la restriction drastique imposée sur la billetterie limitant l’accès au stade pour les supporters sénégalais survenu 24 heures avant le match la désignation ordinaire » sont autant de griefs décriés par la Fédération sénégalaise. Par ailleurs, les membres de la FSF ont aussi dénoncé le fait qu’à la veille du match l’arbitre Jean-Jacques Ndala malgré un refus formel motivé par un lourd passif lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il faut aussi dire que les incidents de jeu à la 94e minute suite à un but refusé et un penalty contestable accordé à l’adversaire provoquant le retrait momentané des joueurs sénégalais, la reprise effective du jeu sous le leadership de Sadio Mané sanctionné par un penalty arrêté par le gardien de but Édouard Mendy la victoire du Sénégal sur le score de un but à zéro entérinée par le corps arbitral ainsi que la remise officielle du forfait et des médailles.

« La décision rendue en première instance par le virus disciplinaire de la CAF le 28 janvier qui a rejeté la requête de la Fédération royale marocaine de football est acté que le match était allé à son terme. Il y a aussi les conditions d’organisation chaotiques de l’audience du jury d’appel de la CAF. La FSF a mandaté des avocats pour contester cette décision à Lausanne. Nous appelons à la mobilisation des recours et que la Fédération sénégalaise de football usera de tous les moyens légaux, institutionnels et juridictionnels pour être rétabli dans