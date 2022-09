Retrait organisation de la CAN 2025: La Fédération guinéenne de football dément

A moins de 24 heures après le départ d’une délégation de la CAF qui au cours d’un entretien avec le ministre des Sports rassurait les autorités sportives en ces termes : « Nous allons voir comment trouver des solutions pour aider la Guinée. Nous ne sommes pas venus retirer l’organisation du tournoi à la Guinée », d’après Mathurin De Chacus, président de la Fédération béninoise de football et chef de la délégation.

Quelques heures plus tard un extrait de courrier qui annonce le retrait de l’organisation de la compétition a embrasé la toile. Lire sur le même sujet : CAN 2025 : le colonel Doumbouya en fait une affaire d’Etat Une information vite démentie par le ministre des Sports de la Guinée. « Jusqu’à preuve du contraire la CAN 2025 est attribuée à la Guinée et on va l’organiser », a rétorqué Béa Diallo. Et d’apporter des précisions : « Si la CAF veut retirer cette CAN, il y a des préalables à respecter. Il faut évaluer les infrastructures deux ans avant le début du tournoi, tel n’est pas le cas. On n’a pas été saisi, donc, cette Coupe d’Afrique sera bien organisée par la Guinée. »

« Au Comité de normalisation on crie au complot »

Au comité de normalisation, on est y pas allé de main morte. La présidente de l’organe transitoire dénonce des manœuvres orchestrées par des Guinéens. « Je confirme que c’est une folle rumeur. Je vous signale que la Fédération guinéenne de football est la porte d’entrée de toutes les informations qui viennent de la CAF. Toutes les informations qui viennent passent par nous. Nous sommes connectés 24h/24 avec la FIFA et la CAF. S’il y a un courrier qui arrive en Guinée ça vient officiellement à travers nous », soutient Mariama Diallo Sy. Elle s’insurge contre une tentative de manipulation. « C’est de l’intox qui vient de notre propre pays et c’est ce qui me choque » regrette-elle.

La présidente du Comité de normalisation estime qu’il serait incohérent de retirer de la sorte l’organisation de la CAN 2025 quelques heures seulement après la visite d’une délégation de la CAF conduite par son secrétaire général. « La délégation de la CAF a été reçue par la COCAN où un message a été passé. Le chef de la délégation a dit qu’ils ne sont pas venus pour retirer la CAN à la Guinée. Ils sont venus se rassurer que les choses sont en train d’aller dans le bon sens », a détaillé la présidente du Conor.

Tous les regards sont donc rivés vers la CAF pour apporter des précisions face à cet imbroglio qui entoure l’organisation de la CAN 2025 en terres guinéennes. Le président de la Confédération Africaine de football (CAF) Patrice Motsepe est attendu dans les prochaines semaines à Conakry