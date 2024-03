Réunification famille libérale : Idrissa Seck reçoit le soutien de Karim Wade

Partager Facebook

Stéphane Sacagne Mao Ndione, Responsable politique dans la Commune de Fandène à Thiès, Secrétaire politique national de la Pépinière des cadres libéraux du Parti Réew mi, dans une contribution, « Logique d’alliance, Pacte de la survie politique », positionne Idrissa Seck pour la réunification de la famille libérale.

Stephane Sacagne Mao Ndione met en avant la nécessité d’une réunification de la famille libérale et d’une résistance contre le populisme, tout en soulignant le rôle crucial d’Idrissa Seck et de Karim Wade dans ce processus. Ce membre de la Coalition Idy2024 a souligné l’importance de réunir la famille libérale dispersée entre le pouvoir et l’opposition.

La rencontre récente des anciens lieutenants de Wade pour discuter de l’avenir du libéralisme est présentée comme un premier pas vers cette réunification.

Idrissa Seck est présenté comme le candidat idéal pour incarner cette réunification de la famille libérale en vue des élections présidentielles à venir. Le soutien du PDS au parti Rewmi, dirigé par Idrissa Seck, est envisagé comme une étape vers la refondation de la famille libérale.

Rappelons qu’après avoir été directrice de campagne de Idrissa Seck, Léna Séne a ensuite rejoint Karim Wade mais la fille du défunt Ibrahima Sène ne roule plus pour le fils de Wade, candidat recalé à la Présidentielle de 2024.