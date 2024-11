Révélation sur Hervé Renard : Il voulait Omar Daf comme adjoint

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 22: Herve Renard, Head Coach of Saudi Arabia, speaks to the media in the post match press conference after their sides victory during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

LinkedIn Nouveau sélectionneur de l’Equipe d’Arabie saoudite depuis un peu plus d’une semaine, Hervé Renard a expliqué les raisons de sa non-venue chez les Lions du Sénégal. Poste Vacant depuis le 2 octobre dernier, et la non-reconduction brutale de l’ex-entraîneur emblématique, Aliou Cissé, le poste de sélectionneur du Sénégal aurait pu trouver preneur en la personne de Hervé Renard. Outre le fait d’être libre après son départ de l’Equipe de France féminine, le Savoyard présentait l’avantage de connaître très bien l’environnement pour avoir élu domicile dans le pays depuis belle lurette, et d’avoir pour épouse la veuve sénégalaise de feu Bruno Metsu, Viviane Dièye. Mais alors qu’il a admis avoir proposé sa candidature au micro de «Monde Afrique», le double champion d’Afrique, en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire, s’est retiré de la course pour in fine prendre la direction du Golfe, en retournant sur le banc de l’Arabie saoudite. La raison ? L’impossibilité d’incorporer à son staff Omar Daf, l’ex-assistant de Aliou Cissé entre 2016 et 2017, lequel officie depuis l’an dernier à Amiens, en Ligue 2. «Il y a eu des discussions. J’avais un souhait, avoir Omar Daf, un ancien international sénégalais, comme adjoint. Mais Omar est l’entraîneur d’Amiens, en Ligue 2. Et cette condition n’était pas possible à remplir dans l’immédiat. J’ai donc décidé à ce moment précis de retirer ma candidature», a confié le technicien de 56 ans qui s’en est par ailleurs désolé. «Pour l’instant, le Sénégal n’a pas encore choisi (Pape Thiaw, l’ex-adjoint de Aliou Cissé, assure l’intérim). Entraîner le Sénégal, l’une des meilleures sélections africaines, aurait été un très beau défi, c’est vrai, mais toutes les conditions n’étaient pas réunies», a-t-il ajouté. «L’objectif est clair : il faut se qualifier pour la Coupe du monde» Justement, pour reparler de son retour sur le banc des Saoudiens, mal embarqués dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sous Roberto Mancini, Hervé Renard est conscient qu’il est confronté à une opération de sauvetage. Après quatre journées, l’Arabie saoudite ne compte que 5 points.

Une anomalie que vient corriger le technicien français. «L'objectif est clair : il faut se qualifier pour la Coupe du monde. Si je ne croyais pas à cette qualification avec l'Arabie saoudite, je ne serais pas revenu pour entraîner l'Equipe nationale», a déclaré Renard

