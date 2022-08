Rewmi Quotidien prend ses vacances annuelles

Eh oui ! Après la pluie, le beau temps. Je parle du vrai beau temps. Pas celui de certains journaux.

Je parle d’un peu de vacances, un peu de farniente, après ces durs moments d’élections, qui viennent de nous prouver une fois de plus, que s’entendre sur l’essentiel, n’est pas sénégalais.

Or donc (Tiens, tiens, voilà une expression que j’avais perdue de vue, et que j’avais piquée à Senghor), après les législatives, un peu de vacances s’imposait, un peu de farniente pour tous ceux qui, pendant un an, se sont dépensés sans compter entre reportages et autres manifestations publiques.

Tout comme pour ceux qui les attendent fermement chaque soir et leur arrachent les articles du lendemain, pour les coucher sur le marbre.

Vous l’aurez compris, sans besoin d’assistance: comme depuis bientôt treize ans, votre journal Rewmi-quotidien va prendre ses congés annuels. Si, si, de petites vacances.

Rien d’extra, mais juste quatre à cinq semaines, pour vous permettre de récupérer un peu, et à la direction, de peaufiner des stratégies pour la rentrée prochaine

Je vois d’ici là mine déconfite de quelques « bodio-bodios » jaloux, mais vous pouvez continuer à lire.

Toutefois, une permanence sera assurée quotidiennement sur le site de Rewmi.com pour vous permettre de ne rien rater de l’actualité.

A bientôt donc. Un mois ça passe très vite.

SEBE

