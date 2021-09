Rewmi : Un cadre lâche Idrissa Seck

La saignée au parti Rewmi de Idrissa Seck se poursuit. Cette fois-ci, c’est Mouhamadou Dieng, jusqu’ici le secrétaire national chargé de l’administration, de l’information et de la base de données de la jeunesse du parti politique d’Idrissa Seck, qui vient d’annoncer sa démission.

A travers une note publiée, il a annoncé sa décision à travers une lettre qu’il a adressé au président Idrissa Seck par ampliation au secrétaire national des jeunes du Rewmi et au secrétaire général du parti Rewmi.

Dans cette lettre le cadre justifie les raisons de sa démission qu’il juge juste après de mûres, profondes et minutieuses réflexions, et après une analyse lucide et éclairée de la situation actuelle et en devenir dans le parti Rewmi a-t-il annoncé.

« Malgré les nombreuses perspectives, en espèces comme en nature, dues au fait de notre entrisme dans le gouvernement, et en dépit des promesses çà et là reçues, je décide d’un autre chemin, d’une autre voie. Le choix a été rude, la décision difficile. Mais face aux principes et aux valeurs qui fondent et forgent ma personnalité, nulle montagne affective ne pourrait s’y mesurer », ajoute t-il.

Membre fondateur de la communication digitale du parti Rewmi, il annonce qu’il va annoncer le parti politique qu’il a choisi pour la suite de sa carrière politique.