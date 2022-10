Richard-Toll : Un gang de malfaiteurs démantelé par la police

Un réseau de malfrats a été démantelé à Richard-Toll dans la nuit du 2 au 3 octobre 2022 aprés avoir commis des cambriolages. Selon les informations, la bande dirigée par un certain I. Gaye a fini par mordre la poussière face à la persévérance et la ténacité des hommes du commissaire Tine suite à d’intenses investigations. Durant cette intervention, les limiers de Richard-Toll ont procédé à l’arrestation de neuf cambrioleurs, ainsi que leur receleur O. Diallo, commerçant de son état, selon Seneweb.

L’arrestation de ces malfaiteurs qui ont fait plusieurs victimes à Richard-Toll a suscité l’euphorie des populations locales, notamment les commerçants car ces bandits ont visité quatre boutiques et deux dépôts de marchandises, dans la nuit du 2 au 3 octobre derniers.

Dans les dépositions à la police, on informe que le commerçant O. Diallo qui fait parti des victime avait perdu deux téléphones portables, une somme de 200 000 F Cfa, arrive aprés un certain D. Diallo qui déclare avoir été dépouillé d’une somme de plus de 200 000 F Cfa et des produits d’une valeur de 166 000 F Cfa et enfin M. Sow, qui informe avoir perdu 175 000 F Cfa, des téléphones portables et des accessoires.

Cette arrestation a faciliter le démantèlement du cerveau de la bande. Un certain I. Gaye et ses compères qui ont tous reconnu les faits. Au terme de l’enquête rondement menée par la police de Richard-Toll, tout ce beau monde a été déféré ce lundi matin au tribunal de grande instance de Saint-Louis, pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec effraction et recel.