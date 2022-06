Riposte contre la pandémie: La campagne mondiale « Roll Back Covid-19 » lancée

Pour faire face à la pandémie, la plateforme internationale des acteurs pour la riposte à la Covid-19 qui regroupe des acteurs de divers secteurs a lancé hier, la campagne mondiale « Roll Back Covid-19 ». L’objectif est de s’engager auprès des Gouvernements du Sénégal et d’autres pays pour contribuer à l’éradication de la Covid-19 et la relance économique.

La pandémie à Covid 19 a freiné l’élan de solidarité nationale. Pour y faire face, la plateforme internationale des acteurs pour la riposte à la Covid-19 a lancé la campagne mondiale « Roll Back Covid-19 ». Selon la coordinatrice de la plateforme, Fatoumata Dème, notre pays vient d’affronter l’ouragan le plus meurtrier avec la pandémie de Covid 19. «Aussi meurtrière, sinon plus que la peste qui a fait 50 millions de morts, que la grippe espagnole avec 100 millions de décès, le Sida avec 36 millions de victimes sur plusieurs années, la Covid 19 a fait 400 013 décès en quelques mois », dit-elle. Et de poursuivre: « Cette faucheuse hors pair, a fait que l’économie mondiale a été touchée avec des effets considérables.

Nos populations ont été complètement éprouvées. Les femmes et les filles ont été les plus touchées en raison de leur vulnérabilité et de leur statut sérologique de santé de la reproduction et de planification familiale ayant été touchée ». De son avis, cette situation a mis en péril la mise en œuvre des objectifs de développement durable. « La quasi-totalité des fonds alloués aux programmes de santé et de développement ont été réorientés vers la lutte contre la Covid 19. Les enjeux sont énormes en raison des problèmes d’acceptabilité de la vaccination des populations avec beaucoup de polémique qui se sont installées.

Des efforts considérables ont été déployés par les Etats avec la mise en place de fonds Covid les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile pour faire face à la pandémie dans une solidarité agissant », soutient-elle. Elle indique que l’on observe une baisse de la pandémie. « Mais, il faut faire preuve de beaucoup de vigilance pour éviter que de nouveaux variants fassent irruption et viennent hypothéquer tous les efforts. C’est pourquoi, il faut faire plus d’efforts pour gérer l’éducation, la santé notamment celle reproductive de la planification familiale, le commerce, l’économie et les politiques publiques au niveau des différents secteurs de développement », fait-elle noter. La coordinatrice de la plateforme souligne que la pandémie a réveillé une prise de conscience collective par rapport à cette situation. « La campagne Roll Back Covid 19 est une initiative citoyenne en faveur des populations sénégalaises pour la planification familiale », dit-elle.

Pour la directrice pays de PATH pour l’Afrique de l’Ouest, Aminata Sarr, cette pandémie nécessite une réponse collective mondiale. « Il s’agira de renforcer la coordination des actions et que le lancement de cette plateforme soit le début de la capitalisation de bonnes pratiques en vue d’améliorer les stratégies de lutte et de trouver des solutions pérennes nationales, régionales et internationales », laisse-t-elle entendre.