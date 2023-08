Risque de hausse du pain : les boulangers alertent

Le Regroupement des boulangers du Sénégal était en Assemblée générale, mardi, dans la banlieue de Dakar, pour statuer sur les acquis et les défis à résoudre. Ils ont profité de cette occasion pour interpeller l’Etat en l’invitant à veiller à l’accès aux produits afin d’éviter une flambée des prix du pain, du blé et autres. Les boulangers estiment que le gouvernement doit revoir à la baisse les taxes et les TVA de même que les impôts qui rendent difficile la survie du secteur.

« Nous dénonçons la cherté de la TVA et des impôts. L’Etat du Sénégal est en train de subventionner le blé pour essayer de contrôler la flambée des prix, ce qui a fait que le pain n’a pas connu une augmentation malgré les fluctuations et la guerre en Ukraine. Donc, nous saluons les efforts de l’État. Nous savons que la structure actuelle du pain est un peu erronée parce qu’entre-temps, les ingrédients et les matières premières que nous utilisons comme les levures, les ailerons, le sel, les factures d’électricité ont augmenté. On ne peut pas faire pression sur l’Etat parce que nous savons que le moment est difficile. Mais il faut une baisse des taxes. Et on sait vraiment qu’une révision des prix actuels est nécessaire », a plaidé Djibril Faye, vice-président du Regroupent des boulangers du Sénégal qui vient de désigner à sa tête un nouveau président du nom de Bada Gasama.