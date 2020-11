Roissy: Des faux tests négatifs vendus aux voyageurs à destination d’AIBD

Un trafic a été démantelé à l’aéroport de Roissy-en-France (Val d’Oise): des membres du personnel délivraient à des voyageurs des faux certificats de tests Covid négatifs Les passagers embarquaient pour AIBD et les autres aéroports africains.

À la frontière aérienne de l’aéroport de Roissy-en-France (Val d’Oise), juste avant le décollage, les passagers à destination de certains pays doivent obligatoirement présenter un test négatif au Covid-19. S’ils sont positifs au virus, ils sont refoulés par les compagnies aériennes. C’est là qu’intervenaient les faussaires : ils proposaient de faux résultats de tests PCR aux voyageurs désemparés. Logo de laboratoire, nom de médecin, numéro de dossier, le résultat “recherche négative du Covid-19“… Tout y était, seuls le nom et le prénom étaient modifiés. Au moins 200 faux documents ont été vendus à des passagers, pour des sommes allant de 100 à 150 euros par test. Sept personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny.