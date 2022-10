Rufisque-Les promoteurs immobiliers en grogne contre le receveur des impôts et des domaines…

Rien ne va plus entre le receveur du service des impôt et des domaines du département de Rufisque et les promoteurs immobiliers. Après leur site avorté devant le siège de la structure, ce week-end, Mame Cheikh Cissé et Cie qui ont fait face à la pressé, s’offusquent des lenteurs administratives et des partis pris notés dans la délivrance des attestations. Ils réclament la tête du principal mis en cause.

C’est un collectif qui regroupe une bonne frange des promoteurs immobiliers du département de Rufisque qui s’affairent autour du foncier. Ce samedi , ils ont fait entendre leurs voix et ce, en dépit de leur manifestation de protestation avortée: »Nous avons prévu de tenir un sit-in devant le siège du service des impôts et des domaines de Rufisque. Nous en avons vraiment assez des agissements du receveur au niveau de cette structure. Il nous bloque tout. Se procurer des documents administratifs et, notamment,des attestations, relève un véritable parcours du combattant. On peut rester des mois sans voir la couleur de ce sésame et cela handicape notre activité », s’est expliqué Mame Cheikh Cissé entouré de certains de ses camarades d’infortune. Et il interpelle le Président de la République : »Ce qui se passe, ici, dans ce service ne va pas dans l’intérêt des populations. Nous gérons souvent des coopératives d’habitat. La réalité est que 90% du foncier est sous la tutelle des impôts et des domaines. Si on nous bloque, cela répercute directement sur notre activité. Nous interpellons le Président de la République Macky Sall à venir mettre fin à cet état de fait. Nous réclamons le départ immédiat du receveur qui travaille pour des intérêts inavoués « , tonne-t-il.

Le receveur accusé de travailler pour Sonko

Ce collectif des promoteurs immobiliers ne compte pas reculer d’un iota dans leur combat. Ils accusent le receveur des impôts et des domaines de travailler contre le Président Macky: »Tout ce blocage dans l’obtention des papiers administratifs est le fait que le principal tenant de ce service travaille pour le Pastef de Ousmane Sonko et donc contre les intérêts du régime en place. La plupart d’entre nous sont dans l’APR et le Benno. Il privilègie les pro- Sonko et nous prive de documents. Cela est inadmissible. Le Président Macky croit en la décentralisation. Depuis son accession à la tête du pouvoir, il le matérialise par l’acte 3 de la décentralisation. Trop, c’est trop ! Ce receveur est la cause de cette faillite de nos petites et moyennes entreprises. Ses agissements déteignent sur les performances électorales du parti présidentiel au niveau du département de Rufisque. Elles se réduisent, aujourd’hui, comme un pot de chagrin et nous n’allons plus rester inactifs ».