Russie: La quasi-mutinerie a eu des conséquences inattendues pour les devises ce week-end

On ne sait pas à quel point les choses ont failli déborder avec la rébellion en Russie ce week-end, mais la décision d’Evgeny Prigozhin d’annuler la mutinerie du groupe Wagner a probablement empêché un chaos généralisé sur le marché . Et pourtant, le rouble russe a encore plongé de 3% à un plus bas de 15 mois lundi , s’échangeant à un moment donné près de 87 pour un dollar.

En résumé : Prigozhin a ordonné à sa compagnie paramilitaire de marcher sur Moscou samedi après avoir affirmé que l’armée russe avait bombardé ses hommes en Ukraine. Puis, à quelques heures de la capitale, le chef de guerre et ses troupes ont fait demi-tour pour éviter de nouveaux conflits : « Notre décision de faire demi-tour est venue de deux facteurs importants », a déclaré Prigozhin dans un enregistrement vocal. « La première était que nous ne voulions pas faire couler le sang russe. La seconde, nous marchions pour manifester notre protestation, pas pour renverser le gouvernement. »

Pourtant, ce n’était pas tout à fait « la crise évitée » pour les marchés. Le Kremlin a déclaré qu’il y avait une énorme augmentation de la demande de devises étrangères dans 15 régions de Russie, selon Reuters.

Voici comment le premier vice-Premier ministre, Andrei Belousov, l’a dit : « En moyenne, il était d’environ 30%, mais la croissance la plus active de la demande d’espèces a été enregistrée dans les régions du sud – à Voronezh, Rostov et Lipetsk, ainsi que dans les grandes villes. La demande y a augmenté d’environ 70 à 80% . » Pendant la mutinerie , les banques russes avaient réduit leur taux de change du rouble à plus de 100 pour un dollar, bien qu’elles aient depuis lors baissé les prix.

Et, comme l’a rapporté le Wall Street Journal, il y a également eu des cas où le rouble a été échangé contre le lien crypto stablecoin. M. Poutine n’a pas encore commenté publiquement la question, mais il est possible que tout ce qu’il dit influence à nouveau les marchés.

