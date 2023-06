Saccage à l’UCAD: L’intersyndicale du COUD exprime sa désolation

L’intersyndicale du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) regrette les attaques subies par leur institution d’enseignement supérieur. « Nous constatons et déplorons les dégâts matériels énormes au sein de l’université en général et du COUD en particulier, de désole-t-elle.

L’intersyndicale liste neuf bus de transport du personnel, une camionnette, une dizaine de véhicules particuliers appartenant au personnel qui ont été calcinés. Elle y ajoute l’incendie et le saccage des locaux du COUD entre autres les bureaux du Directeur, du chef des services administratifs, de l’agent comptable particulier de la cellule juridique, de l’unité de sécurité et d’autres bureaux d’agents. « Ce désastre a été à l’origine de la décision des autorités de fermer le campus social.

Les partenaires sociaux (syndicats) qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de l’institution universitaire prennent acte de cette mesure tout en interpellant l’Etat pour une meilleure prise en charge de la sécurité des travailleurs, de leurs biens mais aussi et surtout des outils de travail du COUD », fait-elle savoir.

A cet effet, l’intersyndicale souligne encore la nécessaire de mettre à jour la loi sur les franchises universitaires. Elle exige que toute la lumière soit faite et que les responsables de ces dégâts soient sanctionnés. Par ailleurs, l’intersyndicale appelle au calme et à la sérénité mais aussi interpelle toutes les parties prenantes sur les responsabilités qui pèsent sur elles.

Le Sénégal est un et indivisible. Nous devons le préserver face aux menaces actuelles et futures. Cela passe par la culture du dialogue et la concertation qui sont des leviers sûres pour la cohésion sociale. Elle s’incline ainsi devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés.