Sadio Mané à Dortmund: L’équipe dément

Le club allemand a démenti la folle rumeur faisant état d’un intérêt du BVB sur l’ailier sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Avançant la somme de 70 millions d’euros, les rumeurs évoquaient même l’opération Sancho – Mané, sachant que Liverpool est très tenté de recruter l’ailier anglais de Dortmund.

Selon le journaliste britannique Chris Williams, spécialiste du football allemand, le club de la Ruhr aurait même qualifié cette rumeur “absurde”. De quoi certainement refroidir les les intentions cachées de ce bruit qui a secoué la toile en ce début de week-end. Mais une telle réponse ne ferme point cet épisode mercato entre le Borussia Dortmund et les Reds de Liverpool.

Borussia Dortmund are absolutely – and unequivocally – not tracking, or are remotely interested in, signing Sadio Mane for almost 3x their currently record transfer fee. “Absolute horse shit” the confirmed response this evening, followed by a belly laugh.

— Chris Williams (@Chris78Williams) May 21, 2021