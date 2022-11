Sadio Mané opéré avec succès

C’est une malheureuse nouvelle pour les supporters de la sélection sénégalais : pourtant présent au départ dans la liste d’Aliou Cissé, l’attaquant-vedette Sadio Mané, dauphin du Ballon d’or 2022, ne pourra pas participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une absence de marque pour le staff des Lions du Sénégal, qui ont annoncé la nouvelle. Le Bayern Munich a également communiqué sur l’état de santé de son champion d’Afrique 2021.

«Sadio Mané a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres. Il n’est donc plus à la disposition de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde. Bon et rapide rétablissement Sadio, nous pensons à toi !», peut-on lire dans le communiqué du club bavarois.