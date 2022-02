Saint-Valentin: Vive les amoureux !

La fête de la Saint-Valentin dédiée aux amoureux est célébrée ce lundi 14 février dans le monde entier. Travesti par certains comme attirance et simple désir et pour d’autres de démontrer leurs sentiments envers leur bien aimé, cet événement est à la portée des maîtresses qui ont déjà à leurs dispositions leurs cadeaux.

Bijoux, lingeries et parfums sont les plus prisés. C’est l’occasion aussi d’offrir des fleurs à sa bien-aimée, bien que cette pratique soit nouvellement inscrite dans nos habitudes. Les roses rouges sont généralement les plus prisées. Pour magnifier ce jour exceptionnel, les teenagers s’habillent en rouge, accompagné de noir. Dans les restaurants qui ne désemplissent pas, en ce jour, la couleur rouge est maîtresse. Elle est portée par la plupart des amoureux.

Une maîtresse sous le couvert de l’anonymat confirme: « Il n’est pas de notre culture de fêter la Saint-Valentin, mais c’est devenu une fête sous nos tropiques. Certains donnent des cadeaux à leur partenaire de vie pour démontrer l’amour ressenti pendant que d’autres offrent des cadeaux à leurs parents ou amis. En ce qui me concerne, chaque année, je reçois un cadeau. Cette fois, à cause de la pandémie à covid-19, j’ai reçu 150 mille pour mes préparatifs sans compter la robe, les chaussures et la perruque qu’il m’a offerte. D’habitude, on ne fête pas ensemble le 14 février pour éviter que sa femme soupçonne notre relation. De préférence, on attend quelques jours. »

A côté se trouve une autre qui s’est exprimée avec jovialité, se réjouissant de l’absence de la femme de son partenaire. “Contrairement à plusieurs femmes qui attendent un autre jour pour célébrer, nous la fêtons ensemble chaque année. Nous préparons la saint Valentin et comme mon homme avait l’habitude de le faire, il m’a offert des bijoux en or, un téléphone portable”, narre-t-elle.

Abdoulaye Diouf, un homme marié, lui pense que l’amour doit être fêté tous les jours. « L’amour ne doit pas être célébré uniquement le 14 février, c’est pour tous les jours. Quand on aime une personne, on doit le prouver sans attendre de jour spécial », dit-il, avant de faire comprendre que cette fête est devenue commerciale. Car les femmes s’attendent toujours à obtenir des cadeaux, aller au restaurant ou s’adonner aux choses extravagantes. Des habitudes qui sont la cause de plusieurs ruptures.

Pour rappel, « au départ, cette fête était dédiée à la célébration de l’amour non pas seulement pour les couples mais de façon globale.

Maintenant, l’affaire est devenue commerciale car on oblige les hommes à offrir des cadeaux. Selon lui, aujourd’hui ceux qui ne célèbrent pas cette date sont parfois mal jugés. C’est devenu une fête de chantage affectif, ce qui explique que les hommes sont sous pression à l’approche de la fête.

Mamour Cissé, un autre homme marié, pense que « célébrer cette journée est une sorte de gaspillage. Car, l’homme doit se préoccuper de l’essentiel, veiller à la bonne conduite de ses enfants, leur assurer une bonne alimentation et un habillement correct ».

Une fête lucrative pour les commerçants

La célébration de la Saint Valentin est aussi commerciale. Les magasins refusent du monde. Les Valentins et Valentines chercheront « le cadeau parfait » à offrir à leur moitié !

Néanmoins, la frénésie observée dans les magasins n’est rien comparée à celle enregistrée par exemple à l’approche des fêtes de fin d’année. Contrairement à des événements comme Noël où les cadeaux sont destinés à toutes les générations, la Saint-Valentin est plus centrée sur la relation de couple.

Pour les consommateurs, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien. Cette fête est aussi l’occasion de «lâcher prise» financièrement. En effet, si l’habitude consiste aujourd’hui à faire attention à ses dépenses, les rituels sociaux tels que la Saint-Valentin sont l’occasion de surdépenser, de surconsommer».

Relâcher la pression… sur son portefeuille

Ibou Ndiaye, jeune vendeur de costumes et de chaussures à Ouest Foire, explique que la Saint-Valentin est un bon filon pour lui : depuis le début du mois, ses ventes ont considérablement augmenté.

Ousmane, jeune marié de 35 ans rencontré dans le magasin, confie : « Il n’y a que le 14 février, jour de la Saint-Valentin qu’on peut renouveler son amour ; c’est pour cela que je viens acheter une belle paire de chaussures pour séduire encore plus ma femme et pour moi c’est une occasion de lui dire combien je l’aime. »

Diarra, jeune fille de 22 ans, se défoule dans les magasins du centre commercial Sea Plaza, toute joyeuse et souriante : « Nous les filles, on préfère aller au restaurant avec nos copains pour terminer la soirée dans un appartement meublé. J’ai même acheté une robe de nuit très sexy toute rouge, juste pour faire plaisir à mon homme. »

Christine, rencontrée au Radisson en train de prendre un verre dans le bar, garde les pieds sur terre : « Pour moi, il n’est pas question que mon homme ne m’offre pas de cadeaux le jour de la Saint-Valentin. C’est vrai que les belles paroles et déclarations d’amour, c’est bien bon, mais un sac Michael Kor ou un parfum de Christian Dior, c’est encore mieux. Pas question qu’il vienne les mains vides, sinon il dormira sur le canapé. »

Pour se différencier de la concurrence rude et ainsi toucher une clientèle plus large, notamment celle qui voudra choisir un cadeau en toute discrétion, certains commerçants optent pour une offre de service en ligne via une boutique virtuelle (sur internet). Ils permettent ainsi aux acheteurs de trouver et d’acheter leur cadeau de Saint Valentin en toute intimité avec livraison à domicile à la clé ou directement chez la personne à qui le cadeau est destiné.

Les origines de la Saint-Valentin

À l’origine fête de l’église catholique, la Saint-Valentin n’a été liée à l’amour que pendant le Moyen-Âge. Aujourd’hui, elle est associée à l’expression des sentiments et est illustrée par des symboles tels que des cœurs ou des Cupidons. Une des traditions de cette journée est d’envoyer des cartes. On estime qu’environ un milliard de cartes sont expédiées à cette occasion. Ce chiffre est uniquement battu lors des fêtes de fin d’année. Sachez aussi que 85% de ces cartes sont achetées par des femmes.

Un peu d’histoire…

L’association de l’amour et de la fertilité au milieu du mois de février remonte à l’antiquité. En effet, la période de mi-janvier à mi-février, c’est-à-dire le mois de Gamélion, était consacrée au mariage sacré de Zeus et de Héra. Dans la Rome antique, le jour du 14 février était appelé les lupercales ou festival de Lupercus. Les prêtres de Lupercus (dieu de la fertilité) sacrifiaient des chèvres, et après avoir bu du vin, ils couraient dans les rues de Rome : ils touchaient les passants avec des morceaux de peau de chèvre. Les jeunes femmes s’approchaient volontiers car être touchée de la sorte rendait fertile et facilitait l’accouchement. Cette célébration honorait Junon, déesse romaine des femmes et du mariage, mais aussi Pan, le dieu de la nature. Dans l’encyclopédie catholique de 1908, on retrouve trois saints nommés Valentin, tous trois martyrs, et tous fêtés le 14 février… La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au XIV ème siècle. En Angleterre et en France, on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux migraient. Il était alors courant pendant cette période que les amoureux s’envoient des billets doux et s’appellent chacun leur Valentin. Le plus ancien de ces billets (1415) se trouve à la British Library: c’est un poème du Duc D’Orléans, destiné à sa femme, celui-ci l’a écrit alors qu’il était emprisonné à la Tour de Londres. En 1969, dans le souci d’épurer le calendrier catholique de tous les saints légendaires, l’église a supprimé le jour de la Saint-Valentin de son calendrier officiel.

Les légendes

La plus connue date du XIVème siècle. Un homme condamné à mort tomba amoureux de la fille du bourreau. La veille de son exécution, il envoya un message à son amoureuse en le signant «Votre Valentin». De là serait née la tradition des cartes. La plus répandue est la légende mettant en scène un prêtre chrétien, Valentin, qui aurait défié l’autorité de l’impitoyable empereur Claudius II. Celui-ci avait interdit les mariages, prétextant que les soldats rechigneraient moins à partir en guerre s’ils n’avaient pas de femme. Valentin mariait les jeunes couples en secret… Quand la combine fut découverte, le prêtre fut exécuté et devint alors martyr. A tous les amoureux, nous vous souhaitons une excellente Saint-Valentin, remplie d’amour et de surprises…

ASTOU MALL