Salah à Sadio Mané et Cie: « Je suis le meilleur… »

Mohamed Salah s’est exprimé sur sa saison et estime être le meilleur joueur du monde à son poste, notamment au vu de ses statistiques.

Cette petite phrase risque de faire parler. Mohamed Salah est dans la course avec Liverpool pour réaliser un incroyable quadruplé. Une performance à laquelle ne serait bien évidemment pas étranger l’ailieSakr Egyptien. Ce dernier est tout simplement le meilleur buteur de la Premier League et continue d’être un élément déterminant pour son équipe. Pourtant, ces dernières semaines, les louanges se sont plutôt concentrées sur son coéquipier Sadio Mané, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations et annoncé comme le principal favori au prochain Ballon d’Or au côté de Karim Benzema. Interrogé sur ses prouesses statistiques, Mohamed Salah a estimé être le meilleur, au moins de ce point de vue-là, dans des propos accordés à BeIN Sports et retranscrits par Goal : « « Si vous me comparez à n’importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur. Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles » Fort de sa première partie de saison XXL, le Red figure parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or. Cette saison, Mohamed Salah a inscrit 30 buts et délivré 16 passes décisives en 48 rencontres. L’attaquant des Reds s’est par ailleurs dit impatient de rencontrer le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, le 28 mai : “Je me souviens de la dernière finale contre le Real Madrid comme si c’était hier. Nous sommes bien préparés et j’espère que nous pourrons prendre notre revanche lors de la prochaine finale.”