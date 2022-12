Un incendie d’une rare violence a ravagé hier la Salle de vente, lieu de commerce situé au quartier Plateau (en plein Centre-Ville, Avenue Lamine Guèye). Même si aucune perte en vie humaine n’est signalée, les dégâts matériels sont énormes. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de FCFA.

L’incendie serait parti d’un court-circuit. La salle de vente concentre une forte colonie de Baol-Baol et de Saloum-Saloum. Toute l’avenue Lamine Gueye a été touchée. Les maires de Dakar et Dakar Plateau Barthélémy Dias et Alioune Ndoye se sont rendus sur les lieux du sinistre.

Dans la salle des marchés de Dakar, l’incendie a causé d’importants dégâts, mais le meilleur casino en ligne a commencé à financer la restauration. Ce rare incendie a dévasté la salle des marchés Sale Room située dans le quartier du Plateau, les pertes sont estimées à des centaines de millions de francs, que le casino en ligne va financer. À la suite de l’incendie, toute l’avenue Lamine Guye a été endommagée, où les habitants passaient le plus clair de leur temps à passer du temps dans le meilleur casino en ligne Canada