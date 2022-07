Salon des startups 4.0 : La perche du Meds aux jeunes pousses

Le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a organisé, hier, la 5e édition du Salon des Startups 4.0 baptisé AFRITECH consacré à l’innovation technologique, aux technologies du numérique, l’intelligence artificielle entre autres innovations.

L’objectif dudit Salon est de vulgariser l’esprit entrepreneurial et innovateur chez les jeunes pousses et de tous les jeunes acteurs de l’écosystème du numérique et du digital et ceux porteurs de projets de startups innovants. Dans son intervention, le président du Meds estime que la marche vers l’émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inexorablement par la transformation de l’état d’esprit de notre jeunesse à travers la promotion, la formation, d’une culture de créativité, d’innovation et d’un esprit entrepreneurial chez les filles et les garçons du Sénégal et du continent. « Notre conviction est d’autant plus fondée que la croissance économique de notre pays à deux chiffres qu’ambitionne le PAP 2A du PSE ne pourra être atteinte et surtout stabilisée sur une très longue période que par l’intensification de la création, au Sénégal, d’entreprises innovantes et de startups résilientes, ayant une grande capacité de création de valeur, d’emplois et qui sont capables de saisir les opportunités régionales et internationales », a soutenu M. Mbagnick Diop. A l’endroit des jeunes et des autorités, il déclare ceci : « l’audace, le sens du risque, le flair et l’intuition des opportunités et enfin, la confiance en soi inébranlable sont des qualités incontournables à insuffler à notre jeunesse ».

Cependant, ajoute-t-il, « le meilleur moyen de les diffuser, de les partager, de faire en sorte que la jeunesse se les approprie et s’engage dans la voie passionnante, enrichissante et utile pour la société, du jeune entrepreneur, est la création d’un espace de rencontre des jeunes porteurs de 5 projets innovants et futuristes, de partage d’expérience, de promotion de success stories, de formation aux différentes compétences de l’entrepreneuriat, de mentoring, d’opportunité de financement des projets avec des bailleurs, de networking, et autres.. »

C’est dire que le MEDS a bien saisi le sens de la révolution du numérique. « La jeunesse formée, encadrée, décomplexée doit en être le fer de lance », conseille-t-il.

Le boss du Meds précise que le numérique dans ses multiples composantes comme l’intelligence artificielle, le Big Data, le cyber sécurité, la robotique, l’Internet des Objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D Design, la géomatique, etc. constitue 6 un immense gisement d’inventions et d’innovations, par conséquent, d’entreprises, sur lesquelles l’économie mondiale est en train de se renouveler.

« Ce sont des millions d’emplois, des milliers de nouveaux métiers, des sommes astronomiques qui sont en jeu », signale-t-il.

Non sans inviter le Sénégal à « prendre toute sa part et toute sa place dans cette économie en construction, qu’on pourrait appeler l’économie immatérielle, l’économie du savoir. »

L’objectif d’AFRITECH dans les années à venir c’est d’accueillir 3000 startups. Le MEDS et AFRITECH sont engagés à réussir aux cotés de l’Etat, son pari sur le numérique avec la création de plusieurs milliers de startups. L’entrepreneuriat, poursuit-il « est sous-tendu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée à son pays et au continent, d’une jeunesse sûre d’elle-même et qui inscrit son projet de développement personnel dans le Grand Projet de Construction du Sénégal et de l’Afrique que nous voulons. »

« Cette cinquième édition du Salon AFRITECH y apporte sa contribution. Il a tenu à remercier le ministre Yankhoba Diatara pour son « ouverture d’esprit, sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique. » « Il accompagne le MEDS depuis plus de 2ans sur toutes ses grandes manifestations relatives à la jeunesse pour l’accomplissement de cette dernière et à son développement personnel », reconnait-il. Ce Salon des Startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleures startups, les meilleures jeunes pousses porteuses de projet et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière de startupers et de jeunes entrepreneurs que le Sénégal, avec impatience, attend de voir exploser au grand jour.