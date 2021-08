Santé : Abdoulaye Diouf Sarr réceptionne un important lot de matériels

Le ministre de la santé et de l’action sociale a annoncé, jeudi, la réception de deux centrales à oxygène pour les hôpitaux de Dallal jamm et de Fann dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a présidé la cérémonie de réception du don de matériels offerts par la Turquie dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Il s’agit de plus de 12 tonnes de matériels composés d’une Centrale d’oxygène de 19 m3/heure, de 100 000 kits de prélèvement et de 50 000 vaccins Sinovac. ’’Nous avons réceptionné 2 centrales à oxygène de 40 m3 pour Dalal jamm et Fann. Celles-ci permettront de renforcer considérablement l’autonomie en oxygène de ces Centres de traitement des épidémies CTE’’, a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr sur twitter.

“Ce n’est pas le premier don que nous recevons de la Turquie. En effet, la Turquie est à nos côtés depuis le début de la pandémie et accompagne notre pays dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre la pandémie estime le Ministre de la santé et de l’Action sociale.

Monsieur le ministre de poursuivre que “ce don un des nombreux fruits de notre belle et riche coopération avec la Turquie ; et comme nous le constatons à nouveau, le domaine de la santé et de l’action sociale en est un grand bénéficiaire”.