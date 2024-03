Santé: Les ongles striés; qu’est-ce que ça signifie ?

Les ongles sont souvent un bon indicateur de la santé. Les ongles striés sont ainsi parfois le signe d’une affection plus globale ou d’une carence. La forme et l’orientation des raies peuvent vous donner des indices.

La surface de l’ongle comporte naturellement des stries verticales. Parfois, ces raies apparaissent de façon exagérée en relief, ce qui donne à l’ongle un aspect irrégulier. Elles peuvent se former sur un ou plusieurs doigts, et aussi bien sur ceux des pieds que sur ceux des mains. Outre le côté inesthétique, les ongles striés peuvent avoir des causes multiples.

Publicités