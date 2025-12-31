Santé : L’hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Partager Facebook

L’hôpital militaire de Ouakam a réussi trois transplantations rénales entre le 23 et le 25 décembre, un exploit qui confirme l’expertise médicale sénégalaise. Les donneurs et les receveurs se portent bien, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

Ces interventions, réalisées dans un cadre de don familial, ont permis à :

– Une femme de donner un rein à son petit frère

– Un garçon de donner un rein à sa mère

– Un autre de donner un rein à son oncle

Ces opérations démontrent la capacité des équipes médicales sénégalaises à réaliser des interventions complexes et soulignent l’importance de la solidarité familiale dans ces actes médicaux .