Scandale Softcare : Le ministère de la santé annonce qu’une enquête est en cours

Acculé de toute part, le ministère de la santé et de l’action sociale est enfin sorti de son mutisme pour apporter des précisions sur le scandale Softcare qui occupe actuellement le centre des débats dans l’espace public.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère informe l’opinion, que conformément à son engagement, la mission conjointe d’enquête annoncée dans l’affaire relative à l’inspection de l’entreprise Softcare par l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) est en cours. Selon Dr Sy et ses collaborateurs, l’enquête sur cette affaire a débuté le 19 décembre 2025 avec l’intervention de l’Inspection interne du MSHP. Parallèlement, précisent-ils, la procédure de la mission conjointe a été engagée.

À en croire au ministère de la santé, cette mission conjointe, composée d’experts du MSHP, du Ministère chargé du Commerce et d’un député représentant l’Assemblée nationale, a entamé ses travaux d’investigation le mercredi 7 janvier 2026. Le MSHP dit réitérer son engagement à revenir vers le public avec des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dès que la mission aura déposé son rapport.

Enfin, le Ministère invite l’ensemble des populations à garder leur sérénité, tout en exprimant son attachement à la sécurité sanitaire ainsi qu’au respect de la réglementation en vigueur.

