Scandales financiers au Port Autonome de Dakar : Le Collectif des Acteurs Portuaires apporte une précision (communiqué)

Dans la parution d’un certain journal, le mercredi 17 avril 2024, notamment dans le journal “Yoor-Yoor”, des allégations de gabegie et de scandales financiers au Port Autonome de Dakar ont été rapportées.

Le directeur général du PAD, M. Mountaga, est accusé de divers méfaits, notamment des recrutements injustifiés, des malversations et la distribution de primes indues à certains membres du personnel. Nous tenons à démentir fermement ces allégations infondées et condamnons avec la plus grande fermeté cette énième tentative de déstabilisation de l’outil portuaire.

Il convient de souligner que le Port Autonome de Dakar a réalisé des progrès significatifs en termes d’investissements et de performances financières, tant pour répondre aux revendications des différents acteurs de la filière portuaire que pour le bénéfice de tous depuis l’arrivée du DG Mountaga SY, même si, il y’a encore des améliorations à faire.

Nous appelons tous les manipulateurs qui agissent dans l’ombre à cesser leurs manœuvres dangereuses, motivées par des intérêts personnels et dirigées contre certains dirigeants du PAD. Les élections étant maintenant terminées et le Sénégal ayant entamé une nouvelle ère, nous exhortons chacun à se concentrer sur le travail en vue d’atteindre les résultats que nous aspirons tous, dans l’intérêt de tous les acteurs.

Le Collectif des Acteurs Portuaires (transporteurs, transitaires et commerçants)