Secret médical violé: Macky tance et met en garde les médecins

Hier, en procédant à la pose de la première pierre de la Polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar, Macky Sall a déploré la violation du secret médical, le fait que l’intimité des patients n’est pas respectée. «On doit parler du respect du secret médical au Sénégal, souvent on est prompts à parler de la maladie des gens : «Je l’ai vu à l’hôpital il a le Covid-19, il a telle ou telle maladie». Ce n’est pas normal, celui qui soigne ne doit pas divulguer la maladie du patient, le personnel soignant non plus, à plus forte raison ceux qui ne sont pas concernés», a-t-il dénoncé.

«Parce que nous voulons que les plus hautes personnalités du pays n’aient plus besoin d’aller se soigner à l’étranger. Les gens préfèrent aller se soigner ailleurs, par peur que leur secret soit divulgué. On y veillera dans cet hôpital de l’institution des Armées».