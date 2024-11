Secteur Agricole : Ousmane Sonko salue la « prouesse » du gouvernement Sénégal sur l’epongement de la dette due aux opérateurs de semences.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion d’une rencontre avec les acteurs du secteur agricole, Ousmane Sonko par ailleurs premier ministre a exprimé sa satisfaction face aux efforts significatifs du gouvernement Sénégalais. Ce Mardi, un Conseil interministériel dédié à la commercialisation de l’arachide a été organisé.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa satisfaction, ce mardi, face aux efforts significatifs du gouvernement en faveur du secteur agricole.

Sur ce, un Conseil interministériel dédié à la commercialisation de l’arachide s’est tenu. Occasion , où il a qualifié de « prouesse » le règlement de la dette due aux opérateurs de semences. Selon, le premier ministre, le gouvernement a mobilisé plus de 37 milliards de francs CFA pour éponger cette dette, un geste essentiel pour soutenir les acteurs agricoles. En parallèle, 120 milliards de francs CFA ont été débloqués pour financer la campagne agricole en cours.

Et selon le chef du gouvernement, ces mesures illustrent, l’engagement de l’État dans sa dynamique de renforcer et redynamiser le secteur agricole et mais aussi de soutenir les producteurs face aux défis économiques et climatiques