Secteur de la pêche: Thérèse Faye Diouf accompagne les acteurs pour une modernisation

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) accompagne les acteurs de la pêche pour la modernisation du parc piroguier au Sénégal. C’est dans ce cadre que l’Administrateur Général du FONGIP, Madame Thérèse FAYE DIOUF et le Directeur Général de la Société des Infrastructures de Réparation Navale ( SIRN) ont signé une convention liant les deux (02) structures ce mardi 7 décembre 2021, à Saly ( Mbour), en présence de tous les acteurs du secteur de la pêche .

La Société des infrastructures de réparation navale (SIRN) et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ont signé mardi une convention de financement pour accompagner les pêcheurs dans le processus de modernisation du parc piroguier. Cette signature a eu lieu à Saly-Portudal (Mbour, ouest), en marge d’un atelier de mise à niveau des membres des Conseils locaux de la pêche artisanale (CLPA) sur le Programme de modernisation de leur secteur.

Ainsi, une ligne de garantie de 500 millions est mise en place afin de mobiliser un (01) milliard de financement au niveau des établissements financiers pour l’acquisition de pirogues en fibres de verre au profit des pêcheurs. En effet, le secteur de la pêche fait partie des secteurs prioritaires où l’intervention du FONGIP est très importante. Une intervention financière qui s’élève à 1 575 660 766 de F CFA en termes de financement et de 1 261 309 665 de FCFA d’octroi de crédit.

Cet effort considérable a permis de toucher 425 bénéficiaires et de créer 1124 emplois, surtout dans un contexte de relance de l’économie nationale, conformément à la volonté du Président de la République Macky SALL. Le Directeur Général de la SIRN, Monsieur Saliou Samb a fortement magnifié l’appui de l’Administrateur Général du FONGIP, Madame Thérèse FAYE DIOUF qui arrive à point nommé, dans un contexte marqué par le renouvellement du parc piroguier pour davantage de sécurité et de productivité. Selon le directeur général de la SIRN, Saliou Samb, dans le cadre du Programme de la pêche artisanale, notamment dans son volet ’’renouvellement des pirogues’’, l’idée du chef de l’Etat c’est de ’’sécuriser’’ les pêcheurs et leurs embarcations et de ‘’protéger’’ l’environnement en empêchant la coupe du bois pour en faire des pirogues.

Thérèse Faye Diouf a fait savoir que le FONGIP a effectué une intervention financière d'un montant total de 1 575 660 766 francs CFA en termes de financement et d'octroi de crédit qui a touché 425 bénéficiaires et permis de créer 1124 emplois.