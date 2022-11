Secteur de la Santé: Les internes des hôpitaux renouvèlent leur mot d’ordre de grève

L’association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (Aiaihs) proroge de 48 heures leur mot d’ordre de grève. Elle a entamé un mouvement d’humeur en début de semaine en décrétant une grève de 72 heures.

L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (Aiaihs) débute une grève de 72 heures ce lundi 31 octobre 2022. Le mot d’ordre est corsé d’un arrêt total des gardes dans tous les établissements sanitaires du pays. Cette grève allant du 4 au 5 novembre 2022, comme la première, est relevée d’un arrêt total des gardes dans toutes les structures sanitaires du pays.

L’association réclame l’application des décrets instituant le statut et les conditions de vie et de travail des internes. L’Aiaihs veut se départir de la précarité de la situation des internes qui prévaut à l’hôpital Aristide le Dantec. Les internes signalent aussi la capacité limitée des hébergements en sus des locaux vieillissants et dangereux au Chu de Fann. Ils avisent aussi des conditions pénibles des gardes au service d’accueil et des urgences ainsi qu’au laboratoire de garde au même hôpital.

Ce combat est motivé par leur volonté de participer à une prise en charge adéquate des patients dans des conditions de travail optimales dans les hôpitaux. Il est donc crucial de veiller au respect : de l’obligation de moyen des médecins ; des dispositions légales et réglementaires énoncées » a souligné l’association via un communiqué.

Les internes décrient leurs conditions de travail. Elles sont pourtant bien régies par trois décrets. Le premier de ces décrets est promulgué depuis 1962, les deux autres depuis 1972. Ils sont relatifs à l’internat en pharmacie, à l’internat en médecine et à l’internat en psychiatrie dans les hôpitaux de Dakar. L’association des internes avisent aussi de la rémunération des gardes en dessous du taux prévu par le code du travail pour le service de nuit. Un problème qui se cumule à « l’inexistence d’un statut de l’interne des hôpitaux et des difficultés d’insertion professionnelle des anciens internes ».