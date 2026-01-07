Secteur industriel : Ousmane Sonko fait un constat alarmant et annonce des mesures correctives

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lors du dernier Conseil des ministres de ce mercredi 7 janvier, le Premier ministre a dressé un constat sans appel : le secteur industriel sénégalais est confronté à des défis majeurs qui menacent sa compétitivité et sa survie, selon lui. Il estime que la faible productivité, le déficit d’infrastructures, la faiblesse de l’innovation et l’inadaptation de la fiscalité sont autant de freins à la croissance et au développement de ce secteur clé de l’économie nationale.

Ousmane Sonko a particulièrement souligné l’impact négatif de l’afflux massif de produits finis importés, qui entrent en concurrence directe avec la production locale. Cette situation crée, d’après lui, une asymétrie fiscale et douanière qui pénalise les entreprises sénégalaises et compromet leur capacité à se développer.

Face à ces défis, le chef du gouvernement a demandé au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de prendre des mesures urgentes pour redresser la situation. Il s’agit notamment d’élaborer une réglementation spécifique permettant de trouver des débouchés aux produits fabriqués localement, de prendre des mesures correctives nécessaires pour ajuster la fiscalité et la taxation, et d’appliquer la base taxable et la fiscalité appropriées au cordon douanier.

Ces mesures visent à créer un environnement plus propice à la croissance et au développement du secteur industriel sénégalais, en le protégeant contre la concurrence déloyale et en encourageant l’innovation et la productivité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com