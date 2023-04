Sécurité alimentaire: La Der/fj et le Luxembourg signe une Convention de partenariat  de 2, 6 milliards  

La Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj) a signée jeudi dernier, avec la coopération luxembourgeoise une convention de partenariat destiné au Programme de renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal. Il s’agit d’une enveloppe de 4 millions d’euros, soit plus de 2, 6 milliards de francs Cfa.

Après avoir accompagné la Der/fj dans la mise en œuvre du programme d’accès aux micro-crédits, destiné aux jeunes sortants de projets de formation-insertion à l’échelle nationale, le Luxembourg poursuit sa collaboration avec la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj). Cette fois-ci, la coopération luxembourgeoise s’est engagée dans une deuxième phase d’un partenariat avec la Délégation dans le cadre du Programme de renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal.

En ce sens, la Déléguée générale de la Der/fj, Dr Mame Aby Sèye, et l’ambassadeur du Luxembourg, Georges Ternes, ont officiellement signé la semaine dernière, une «convention dont l’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal en renforçant l’entrepreneuriat dans le secteur agricole, créant ainsi des emplois dans différentes chaînes de valeurs».

L’enveloppe prévue pour le programme de renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal «est de 4 millions d’euros, soit plus de 2, 6 milliards de francs Cfa, avec la possibilité, pour la Der/fj, de bonifier ce fonds sur ressources propres à hauteur d’environ 880 millions de francs Cfa. Le fonds dédié au programme est basé sur un accompagnement financier et non financier, avec des axes technologiques et numériques innovants», ont expliqué les services de la Der via un communiqué.

Plus de 500 jeunes et femmes seront formés, plus d’une centaine de Micros, petites et moyennes entreprises (Mpme) formalisées, et plusieurs concours détermineront les projets les plus innovants. Des coachings, des financements pour près de 200 entreprises et plus de 2000 emplois seront créés, intégrant les personnes vivant avec un handicap». Lors de la cérémonie de signature, Dr Mame Aby Sèye a, selon ses collaborateurs, souligné l’importance du soutien des partenaires internationaux, tels que la Coopération luxembourgeoise, dans la promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes du Sénégal.

L’agriculture jouant un rôle important dans l’économie du pays, mais peinant à satisfaire les besoins alimentaires de ses populations, le Plan Sénégal émergent, cadre programmatique global du pays, met un accent particulier sur le secteur agricole afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal.

La Der/fj a exprimé ses remerciements à la Coopération luxembourgeoise pour le soutien apporté à sa mission en faveur des populations. Et aux yeux de Dr Sèye et ses collaborateurs, ce nouveau partenariat ouvre la voie à de belles perspectives pour les deux pays et démontre leur volonté commune d’œuvrer pour la formation et l’insertion des femmes et des jeunes.