Sécurité au travail : L’ampleur des chiffres

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Plus de 313 millions de victimes d’accidents du travail recensées dans le monde. 860 000 blessés chaque jour. 6400 personnes qui décèdent quotidiennement des suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle, soit 2, 3 millions de morts par an. Ces statistiques, présentées lors de la Journée du patronat par Amadou Massar Sarr, expert de la cellule Sécurité et santé au travail (Sst) du Conseil national du patronat (Cnp), ont résonné comme un rappel à l’ordre dans une salle réunissant emplo­yeurs, représentants syndicaux et responsables institutionnels. Selon le journal le Quotidien, au Sénégal, le tableau n’est guère rassurant. Selon les données relayées lors de cet atelier, 1700 accidents du travail sont déclarés chaque année dans le pays. Un chiffre qui, de l’avis des spécialistes, ne reflète qu’une fraction de la réalité, tant le secteur informel, qui concentre la majorité de la main-d’œuvre nationale, échappe largement aux dispositifs de déclaration et de suivi.

Pour y remédier, la Direction de la sécurité et de la santé au travail (Dsst) a lancé une phase-pilote de mise en œuvre de nouveaux outils de gestion des risques professionnels. Des modèles de programme et de plan d’actions Sst en entreprise ont été élaborés, présentés comme plus adaptés que le Document unique de gestion des risques en vigueur. L’objectif affiché est d’aider les employeurs à structurer un véritable système de management de la sécurité et de la santé au travail.

Mais la route est encore longue. La pandémie du Covid-19 a certes accéléré la prise de conscience sur les nouvelles formes de risques liées au télétravail et au travail à distance. Mais l’Intelligence artificielle et la numérisation, de leur côté, redessinent la nature même des métiers et des dangers qui les accompagnent. Et le changement climatique vient compliquer davantage l’équation, en introduisant de nouveaux facteurs de risques, particulièrement sensibles en Afrique de l’Ouest.

Face à ces mutations, la Directrice générale du travail et de la sécurité sociale, Mme Ramatoulaye Niang Fall, a réaffirmé la volonté du gouvernement d’intensifier les efforts en matière de prévention. Parmi les engagements annoncés : le renforcement des dispositifs de contrôle, une meilleure collecte et une analyse des données, et l’extension de la couverture Sst aux travailleurs du secteur informel, jusqu’ici largement laissés pour compte.

Pour le Conseil national du patronat, l’enjeu dépasse la simple conformité réglementaire. Investir dans la sécurité et la santé au travail, a martelé son vice-président, Meïssa Fall, «c’est faire le choix de la responsabilité, de la performance et du progrès social». Un discours qui devra toutefois se traduire en actes concrets pour peser face à l’ampleur des chiffres.