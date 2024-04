Sécurité des Données : Les directives présidentielles révèlent l’urgence d’une gouvernance des données vitales Par Souleymane GUEYE

Partager Facebook

Dans un contexte où la protection des données devient une préoccupation mondiale, les récentes directives du président Bassirou Diomaye Faye, lors du conseil des ministres du 17 Avril 2024, soulignent l’urgence pour les nations de renforcer la sécurisation de leurs données, en particulier celles considérées comme vitales pour leur fonctionnement et leur sécurité.

À l’échelle mondiale, plusieurs pays ont déjà franchi des étapes significatives dans l’élaboration de politiques de gouvernance des données vitales. La France, par exemple, a établi une liste de systèmes d’information stratégiques et critiques, protégés par des mesures spécifiques de cybersécurité. De même, les États-Unis ont adopté des lois visant à protéger les infrastructures critiques et à renforcer la résilience face aux cybermenaces.

L’Exemple de la France : Une Approche Proactive en Matière de Protection des Données Stratégiques. La France se distingue par son approche proactive en matière de protection des données stratégiques. À travers la Loi de Programmation Militaire et la Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, le pays a établi une liste de systèmes d’information stratégiques et critiques. Ces systèmes sont protégés par des mesures spécifiques de cybersécurité, visant à garantir leur intégrité et leur disponibilité face aux menaces émergentes.

L’Exemple des États-Unis : Une Législation Renforcée pour Protéger les Infrastructures Critiques

Les États-Unis ont adopté une série de lois visant à protéger les infrastructures critiques et à renforcer la résilience face aux cybermenaces. Le Federal Information Security Modernization Act (FISMA) et l’Executive Order 13636 sur l’amélioration de la cybersécurité critique en sont des exemples significatifs. Ces mesures fournissent un cadre réglementaire solide pour identifier, évaluer et protéger les données et les systèmes d’information vitaux pour la sécurité nationale.

L’exemple de la Côte d’Ivoire : Le socle d’une PSSI

En Afrique, la Côte d’Ivoire se distingue également par ses efforts en matière de protection des données vitales. Le pays a récemment mis en place une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) pour l’administration publique, offrant ainsi un cadre juridique solide pour la sécurisation des informations sensibles. De plus, la Côte d’Ivoire a lancé des initiatives visant à renforcer la cybersécurité et à sensibiliser les acteurs concernés aux enjeux liés à la protection des données.

L’Importance des Cadres de Gouvernance Solides dans la Protection des Données

Ces exemples mettent en évidence l’importance cruciale des cadres de gouvernance solides dans la protection des données vitales. En identifiant les actifs numériques critiques et en adoptant des mesures de protection appropriées, les nations peuvent renforcer leur résilience face aux cyber menaces et assurer la continuité de leurs opérations essentielles.

Une approche holistique pour assurer la sécurité des données

Face à ces défis, il est impératif que notre nation adopte une approche holistique pour assurer la sécurité de ses données vitales. Cela inclut la mise en place de mesures techniques avancées, telles que le cryptage et la surveillance des réseaux, ainsi que des initiatives de sensibilisation pour renforcer la culture de la sécurité au sein des institutions publiques et privées.

En conclusion, la sécurisation des données vitales est un enjeu crucial pour la sécurité nationale dans un monde de plus en plus numérisé. En s’inspirant des meilleures pratiques mondiales, notre nation peut renforcer sa résilience face aux cyber menaces et protéger ses intérêts stratégiques à long terme.

Souleymane Gueye, Ingénieur Projets Numériques