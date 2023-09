A view shows damage at an old mosque in the historic city of Marrakech, following a powerful earthquake in Morocco, September 9, 2023. REUTERS/Abdelhak Balhaki

Séisme au Maroc : le bilan s'alourdit à plus 632 morts Plus de 300 personnes ont également été blessées dans ce tremblement de terre, d'une magnitude 7. Les provinces et communes de Marrakech, d'Al-Haouz, d'Ouarzazate, d'Azilal, de Chichaoua et de Taroudant sont les principales touchées. Au moins 632 morts. Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 23 h. Il a fait 632 morts et 329 blessés, selon le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur. Parmi les blessés, 51 sont dans un état grave, a indiqué le ministère. Un séisme de magnitude 7. L'épicentre de la secousse, de magnitude 7, se situe dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. De nombreux dégâts. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. Le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.

