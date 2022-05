Serigne Mountakha à Dakar: Des “mesures adéquates” annoncées

Le représentant du Khalife à Dakar Mbackiou Faye annonce la prise de “mesures adéquates” pour réserver le “meilleur accueil” au Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Il entame, à partir de ce vendredi 27 mai, une visite de trois jours dans la capitale sénégalaise. “Nous attendons du monde lors de cette visite. Les autorités et le Comité d’accueil ont pris les mesures adéquates pour réserver le meilleur accueil au Khalife général des mourides”, dit-il.

Le représentant du Khalife général mouride à Dakar appelle “toute la communauté à la discipline et la retenue lors de cette visite”. “Nous invitons les gens à venir en masse, mais dans la discipline et la bonne retenue afin de réserver un meilleur accueil au Khalife général’’, insiste t-il. “Le Khalife revient pour communier avec la communauté dakaroise. Il va diriger la grande prière du vendredi et restera tout au long de son séjour à la Résidence Cheikh Ahmadou Bamba à Colobane”, fait savoir-Mbackiou Faye.

Egalement gestionnaire de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan, le représentant dudit Khalife rappelle que le Khalife général des mourides a “une forte relation avec la communauté sénégalaise, de toute obédience confondue”. “C’est ce qui explique tout cet engouement en prélude à sa visite à Dakar. C’est un grand régulateur social et il intervient à chaque fois que de besoin et quand le peuple en a besoin”, a-t-il expliqué.

Il est prévu, lors du séjour de Serigne Mouhamadoul Mountakha, des conférences, une table-ronde, une animation religieuse permanente. Il est aussi prévu, selon son représentant, des visites de courtoisie chez le Khalife général des mourides, à la Résidence Khadim Rassoul à Colobane, d’acteurs politiques, de responsables d’Institutions, de membres de dahiras, et diverses autres personnes.