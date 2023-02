Séjour de Macky dans la cité du Rail: Thiès fait peau neuve avec les nouvelles réalisations dans divers secteurs

Le Président de la République est attendu ce mercredi 08 février, dans l’après-midi, dans la région de Thiès où il va séjourner jusqu’au samedi 11 février 2023. Une visite qui s’inscrit dans le cadre des tournées économiques du Chef de l’État et qui sera marquée par plusieurs activités phares comme le Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès et le deuxième Conseil des Ministres décentralisé de ladite localité qui se tiendront le jeudi 09 février 2023. L’agenda de Macky sera également marqué par une série d’inaugurations et de lancement de travaux pour des projets structurants à l’image de la réhabilitation du Chemin de fer à Thiès.

Depuis l’arrivée du Président Macky Sall au pouvoir, la région de Thiès figure au centre des priorités, si l’on se fie aux multiples investissements consentis depuis 2012. Elle a fait plus que changer de visage puisqu’elle est devenue un véritable hub. Selon une note du Bureau d’Information Gouvernementale (BIG) qui nous est parvenue, la région de Thiès est «une sorte de ville-relais qui permet de décongestionner la capitale et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Des infrastructures routières, au cadre de vie, en passant par la santé, l’assainissement et bien d’autres secteurs, le changement se signale à tous les niveaux», apprend-on.

Les principales réalisations du Plan Sénégal Emergent dans la région de Thiès sont perceptibles au niveau des infrastructures modernes, porteuses de développement dont la mise en service de l’Aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD) qui constitue une avancée majeure enregistrée pour le projet phare ‘’Hub aérien régional’’ et les nombreux tronçons autoroutiers à coût de plusieurs milliards de FCFA. Ce projet vise notamment à positionner le Sénégal comme le premier hub aérien d’Afrique de l’Ouest, avec un trafic de 5 millions de voyageurs par an à l’horizon 2023 et 10 millions de voyageurs par an à l’horizon 2035.

Selon toujours les informations du BIG, «hormis les projets d’aéroports régionaux, la région de Thiès va accueillir le Centre de Maintenance Aéronautique, dont le site est déjà sécurisé et le contrat entre AIBD et la société en charge de la réalisation des infrastructures est déjà signé», lit-on.

Tous les secteurs touchés

D’autres secteurs tels que l’aquaculture, l’élevage et l’agriculture ont également connu des améliorations comme le total de 54 fermes aquacoles qu’a enregistré la région du rail ; l’élevage avec son essor noté en 2020 fait état de 205.369 bovins ; 329.023 ovins ; 279.999 caprins ; 72.720 équins et 5.094.014 volailles familiales sans compter la promotion de l’agriculture commerciale et la modernisation de l’agriculture familiale qui ont permis d’atteindre de bons résultats lors de la campagne 2021-2022.

L’eau, l’assainissement, la jeunesse, le sport, la pêche, l’appui au secteur de l’artisanat, l’aménagement de Zones Touristique intégrées, les infrastructures sanitaires (Construction d’un nouvel hôpital à Tivaouane, l’extension, la réhabilitation et le relèvement du plateau médical de l’Hôpital Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh), la modernisation de la cité religieuse (Complexe Serigne El Hadj Malick SY, Résidence des hôtes, Aménagement de l’Esplanade de la mosquée Seydi Ababacar SY, etc.), entre autres, sont des domaines où le président de la République n’a pas du tout lésiné sur les moyens.

L’accès aux services sociaux de base n’est pas non plus négligé, selon le Bureau d’Information Gouvernementale. «Avec l’énergie, on note une extension du réseau électrique à 200 millions de FCFA, dans l’assainissement et d’autres services il y’a le lancement d’un programme d’assainissement d’un coût de 4,3 milliards de FCFA et pour ce qui concerne la voirie urbaine et d’autres aménagements on peut citer l’autoroute Thiénaba – Tivaouane pour un coût global de 80 milliards de FCFA, etc.», relève le BIG. En attendant l’arrivée du Président de la République, Thiès semble avoir un nouveau visage, un new-look qui lui permet d’arborer fièrement son statut de Cité du savoir avec 17 établissements d’enseignement supérieurs dont une Université publique.

Mamadou Sow (Stagiaire)