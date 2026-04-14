Sénégal-FMI : Vers un accord sur la dette et la croissance à Washington

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Le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) tentent de rapprocher leurs positions sur la stratégie économique nationale. En marge des réunions de printemps à Washington, ce mardi 14 avril 2026, la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a reçu les ministres sénégalais Cheikh Diba (Finances) et Abdourahmane Sarr (Économie) pour une séance de travail jugée « productive » sur la gestion de la dette et les réformes budgétaires.

L’enjeu central de ces discussions porte sur le cadrage macroéconomique du futur programme de financement pour la période 2026-2028. Un différend persiste sur les projections de croissance : les autorités sénégalaises jugent les prévisions du FMI trop pessimistes, tandis que l’institution qualifie d’optimistes les chiffres de l’État. De cette convergence dépendra le volume de ressources que le Sénégal devra mobiliser sur les marchés financiers pour boucler son budget.

Le dossier du « misreporting » (données statistiques erronées par le passé) semble, quant à lui, en voie de résolution. Les deux parties sont tombées d’accord sur l’audit de la dette et la correction des statistiques des finances publiques. Selon le ministre Cheikh Diba, la solidité du processus de redressement proposé par le gouvernement a été validée, sous réserve de la mise en œuvre de quelques mesures préalables avant le prochain Conseil d’administration.

Pour le gouvernement sénégalais, l’objectif est d’éviter une restructuration de la dette, préconisée par le FMI en cas de besoin de financement trop important. En stabilisant les indicateurs macroéconomiques, l’État espère réduire ses besoins de financement extérieur à un niveau soutenable, garantissant ainsi le financement de l’économie nationale sur le moyen terme.