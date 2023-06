Sénégal : l’exploitation des hydrocarbures devrait rapporter près d’1,4 milliard d’euros sur 2 ans

Ce n’est plus qu’une question de temps. Le Sénégal va bientôt s’asseoir à la table des pays producteurs d’hydrocarbures. Selon France 24, le pays prévoit de produire son premier baril de pétrole et sa première molécule de gaz naturel d’ici fin 2023.

2 millions et demi de tonnes de gaz liquéfié. Le champ gazier GTA, un champ gazier aux larges des côtes mauritano- sénégalaises devrait produire 2 millions et demi de tonnes de gaz liquéfié par an, d’après la même source. En ce qui concerne le pétrole, la production sera lancée sur le site de Sangomar aux larges du pays.

On devrait y produire 100.000 barils par jour. Selon les projections du gouvernement sénégalais, l’exploitation des hydrocarbures devrait rapporter près d’1,4 milliard d’euros pour les deux prochaines années.

Le Sénégal accueille actuellement l’Initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives.