Sénégalais violenté par la police à Florence: Le devoir d’indignation

L’immigré Pape Demba Wagne a été violemment pris à partie par des policiers italiens en ‘’borgese’’, c’est-à-dire en civil, dont l’un s’est particulièrement distingué par l’excès de zèle de son attitude qui rappelle son collègue américain Derreck dans l’affaire Georges Floyd.

A coup sûr, il s’agissait d’une opération comme la Police de la ville en monte souvent, dont le but était de piéger des immigrés qui ne sont pas seulement sénégalais afin de les arrêter pour des infractions liées généralement à la vente dans les lieux non-appropriés ou le défaut de licence sans oublier le défaut de permis de séjour.

La ville de Florence, une des bastions du tourisme en Italie, accueille énormément de gens en centre-ville où il y a le Dome, le Ponte Vecchio ou le Vieux Pont et de nombreuses chapelles comme celle des Medicis qui ont régné longtemps dans la ville comme rois. On raconte que la Renaissance européenne est partie de Florence, la ville de Machiavel, un génie politique, auteur du livre ‘’Le Prince’’ et de Gramci qui a inventé le concept de Société civile. Il se trouve que, dans cette ville, les courses-poursuites entre immigrés surtout sénégalais et policiers sont monnaie courante. Cela fait presque partie du décor.

En effet, depuis des décennies, les sénégalais et autres immigrés y compris des chinois, des maghrébins et autres nationalités, y installent leurs quartiers pour vendre aux touristes de nombreux gadgets. Les autorités italiennes qui ferment les yeux sur ces violations de la loi, s’évertuent, de temps en temps, avec les forces de sécurité, Police et gendarmerie, de rétablir l’ordre si elles estiment que le phénomène dépasse certaines limites. Ainsi, dans la journée, il peut arriver qu’il y ait une à deux opérations de ce genre avec l’appui de policiers ou gendarmes en civils qui jouent dans un premier temps au client pour tromper la vigilance de ces vendeurs indésirables.

Une situation qui indispose beaucoup de touristes tant les scènes sont dignes de films de mafias. Et souvent, les gens arrêtés sont libérés au bout de quelques heures. Mais pour les populations de Florence ou Firenze, c’est quasi-normal. Cela dure depuis de nombreuses années.

Alors, pourquoi cela ?

Eh bien, les ‘’Modou-Modou’’ qui arrivent en Italie, dépourvus de permis de séjour et ne maitrisant pas la langue pour certains d’entre eux et qui sont obligés de s’acquitter des charges de fonctionnement des foyers d’accueil qui ne leur laisse qu’un délai de grâce d’un mois en général, sont obligés de faire le ‘’voi comprare’’ ou le ‘’veux-tu-acheter’’ comme on les appelle là-bas.

Parce qu’au Sénégal aussi, les parents qui se disent que leur fils a ‘’réussi’’, attendent des mandats chaque fin de mois. Alors, ils se lancent, comme dans leurs pays, dans des activités d’ambulant. Sauf qu’en Italie, cela n’est pas permis. Surtout quand vous vendez du matériel contrefait. Et ce n’est pas rare. Alors, les forces de l’ordre qui reçoivent des ordres, ne peuvent pas laisser faire.

Mais, il y a toutefois une manière d’intervenir. Et tous les Policiers et tous les gendarmes n’ont pas la même expertise en la matière ou la même patience dans l’esprit du respect des droits et de la dignité humaine. Certains se distinguent, comme du reste chez nous, dans un excès de zèle que ne partagent pas forcément leurs collègues ou les autorités de la ville.

C’est pourquoi, la réaction des autorités sénégalaises est à saluer. Le Ministère des Affaires étrangères et ses services ainsi que les Ambassades sont en train de changer le visage de la diplomatie sénégalaise qui était souvent teintée de silence face à des situations de ce genre. Aujourd’hui, on réagit et c’est tant mieux. Car, même si nous avons avec Rome d’excellentes relations de coopération et que le peuple italien est très accueillant, il n’en reste pas moins que les bavures policières doivent y être banni.

C’est pourquoi, il faudra porter l’affaire devant les tribunaux étant donné qu’il y a une vidéo afin que la justice italienne en tire toutes les conséquences. Il faut que l’Etat du Sénégal continue à revendiquer le devoir de s’indigner et s’évertue à tirer toutes les leçons avec les Etats concernés pour que de pareils actes ne se reproduisent plus. Il est également à souligner que les Sénégalais qui vivent en Italie étaient souvent considérés y compris par les forces de sécurité, comme de ‘’braves gens pacifiques’’.

Nous ne savons pas si quelque chose a changé, mais nous pensons que le comportement de ce Policier a dépassé le simple protocole qu’exige l’arrestation de quelqu’un qui n’est pas armé.

Assane Samb