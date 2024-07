Série d’attaques meurtrières en Ukraine: L’ hôpital pour enfants de Kiev touché

Partager Facebook

La Russie a mené lundi une attaque massive contre les villes d’Ukraine, touchant notamment un hôpital pour enfants de Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Au moins 37 personnes ont été tuées et près de 100 bâtiments ont été endommagés. Il s’agit de l’un des bilans les plus élevés depuis des mois, traduisant l’usure de la défense antiaérienne ukrainienne.

La Russie a mené lundi 8 juillet une attaque massive contre des villes d’Ukraine, faisant au moins 37 morts, dont certains dans des hôpitaux, à la veille d’un important sommet de l’Otan lors duquel le président américain Joe Biden a promis de « nouvelles mesures » pour renforcer la défense antiaérienne de l’Ukraine.

Ces nouvelles frappes ont suscité l’indignation de Kiev et de ses soutiens et font s’interroger sur l’état de la défense antiaérienne ukrainienne, à nouveau mise à rude épreuve après de précédents bombardements russes ayant notamment visé des centrales électriques et des aérodromes militaires. « Aujourd’hui, la Russie a attaqué des villes ukrainiennes. Plus de 170 personnes ont été blessées. À l’heure actuelle, nous savons qu’il y a eu 37 morts, dont trois enfants », a écrit Volodymyr Zelensky sur Telegram lundi soir. « Au total, près de 100 bâtiments ont été endommagés : un hôpital pour enfants, des maisons, des jardins d’enfants, une maternité, un collège, un centre d’affaires », a-t-il détaillé, après avoir mentionné précédemment des frappes dans différentes villes : Kiev, Dnipro, Kryvyï Rig, Sloviansk, Kramatorsk.

De Varsovie où il effectue une visite, le président ukrainien a réclamé aux Occidentaux une « réponse plus forte » à la Russie. Il a aussi sollicité la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. « Il faut abattre les missiles russes. Il faut détruire les avions de combat russes sur leurs bases. Il faut prendre des mesures fortes qui ne laisseront aucun déficit de sécurité », a martelé Volodymyr Zelensky à la veille d’un sommet de l’Otan.

Le bilan de ces tirs dans la profondeur du territoire ukrainien est l’un des plus élevés depuis des mois, traduisant l’usure de la défense antiaérienne ukrainienne. À Kiev, deux centres médicaux ont été atteints, dont un important établissement pour enfants, faisant au moins 22 morts. Onze personnes ont aussi été tuées dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et trois à Pokrovsk (est). Au moins 140 personnes ont été blessées au total. Les autorités de la capitale ont décrété une journée de deuil mardi.

Sur ce, Moscou dément, assurant avoir visé et touché des « installations militaires » et affirmant que les images prouvent que les dégâts dans cet établissement ont été causés par la chute d’un missile antiaérien ukrainien.

Sur place, des centaines de personnes, secouristes, proches, policiers, se sont précipitées pour venir en aide aux victimes, déblayer, retrouver les leurs.