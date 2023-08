Série d’audiences : Idrissa Seck ratisse large…

Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle de 2024, continue de faire adhérer à sa cause plus d’un citoyen. Le patron du parti « Rewmi » a reçu en audience de hauts responsables du Saloum (Kaolack, Nioro et Kaffrine).

Ainsi,ces 11 responsables chapeautés par l’honorable Député et ancien Président Fédération départementale Pds de Kaolack ont taillé bavette plus d’un horloge avec le Président Idrissa Seck. Ces responsables venus de ces différentes localités précitées ont manifesté, chacun, à ce qui le concerne, sa ferme détermination à soutenir la candidature du Président Idrissa Seck pour 2024. A l’unanimité, ils ont approuvé les caractères d’hommes d’État, de sagesse et d’humanisme qui détermine la forte personnalité de l’ancien Maire de Thiès. Parmi ces nouvelles recrues, on peut citer le Président de l’association des tailleurs du Centre commercial de Kaolack, le leader du mouvement » Kaolack Ca Kanam », le Secrétaire administratif de « Taxawu Sénégal » de la Commune de Kaolack, le porte-parole de la Coalition présidentielle, BBY du département de Nioro du Rip, le numéro 2 du FPJ.

Conduits par El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué et, non moins, Président du désormais mouvement « And Suxaali Sine And Ak Idy », ils jurent d’accompagner l’ancien PM pour la conquête du fauteuil…

suprême.