Série de démissions à l’Apr après les législatives

Le navire BBY coule. Les militants filent à l’anglaise. Un nouveau départ a été enregistré dans les rangs de l’Alliance pour la république (Apr). En effet, l’ancien Directeur de la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a décidé de quitter l’Apr.

« Oui, je le confirme parce que c’est une bonne occasion car, je suis à Sédhiou pour prendre part à une session du conseil municipal. En marge des travaux j’ai sollicité à m’adresser aux populations de Sédhiou et à ma base politique pour leur confirmer que j’ai quitté l’Alliance pour la République », a déclaré Dr Ousmane Birame Sané.

Ce dernier d’informer que son départ «était acté depuis quelques mois derrière parce que vous savez lors des élections locales nous sommes partis sur une liste parallèle et nous sommes sortis deuxièmes. Depuis 2015, j’ai alerté que nous avons un problème de leadership mais personne ne m’a écouté et la sanction est tombée le dimanche 31 juillet dernier ».

L’Economiste de poursuivre « depuis dix ans que je travaille dans le parti mais toujours victime d’ostracisme et d’accaparement de toutes les promotions et de privilèges. La politique, c’est travailler ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble, ce qui n’est pas le cas ici ».

Mais précise-t-il, « je ne vais nulle part. Je vais marquer une pause le temps de réfléchir et de consacrer du temps au conseil municipal parce qu’on ne laissera plus le Benno Bokk Yaakaar faire tout ce qu’il veut. Nous allons travailler dans l’intérêt de Sédhiou sans esprit partisan ».