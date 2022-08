Serigne Khassim Mbacké réplique à Sonko: »Ce gars joue le vertueux alors qu’il trempé dans des dossiers fumeux et scabreux… »

Serigne Khassim Mbacké est vent debout contre le leader du parti Pastef.

Face à la presse, ce vendredi matin, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou n’a pas mis de gants pour tirer à boulets rouges sur Ousmane Sonko.

Pour lui, il a intérêt à aller éclairer la lanterne des citoyens sénégalais devant la justice dans l’affaire qui le lie à Adji Sarr: » Ousmane Sonko est un pur démagogue . Tout ce qu’il sort dans sa sale bouche est manipulation et pires manœuvres . Au lieu de rester là critiquer vainement, il a intérêt à aller devant la justice nous éclairer sur son dossier avec Adji Sarr. Avant de déclarer sa candidature pour la Présidentielle de 2024, cela devrait être un préalable car le peuple n’est pas prêt à élire un Don Juan, un violeur et un menteur né. « Le marabout- politicien, d’avertir: » Ousmane Sonko, on le sait, agit sous la dictée de forces occultes, de Salafistes.

C’est ce qui explique ses discours irrévérencieux envers nos chefs religieux. Le Président Macky n’est pas ton égal. Sur ce, j’invite tous les souteneurs du camp présidentiel à se lever pour faire barrage à cet homme dangereux pour le Sénégal et pour l’Afrique. Combattre Ousmane Sonko et ses ouailles doit être notre préoccupation de tous les jours. On ne laissera plus personne semer le désordre dans notre cher pays », tonne Serigne Khassim Mbacké.