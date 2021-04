Serigne Khassim Mbacké: “Serigne Mountakha forge l’admiration de tout un peuple”

Serigne Khassim Mbacké apprécie les multiples actions du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou en faveur des populations. Pour le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, le Sage de Darou Minam est un homme très maternel avec son peuple et c’est ce qui lui a valu une grande et profonde admiration de la part des populations, toutes religions et confréries :”Nous apprécions à sa juste valeur le denier acte noble et salutaire du Khalife Général des Mourides qui consiste à casquer , encore , 30 millions de nos francs pour les populations de Touba.C’est de ça qu’on attend un guide religieux digne de ce nom.Il est, aujourd’hui, une fierté nationale. L’histoire retiendra qu’il se mettait inlassablement au côté du peuple”, lâche Serigne Khassim Mbacké, avant de renchérir :” Serigne Mountakha Mbacké considère le Sénégal comme à la prunelle de ses yeux .Il est un infatigable ouvrier de la paix sociale, de la concorde et de la stabilité.On doit le suivre pour préserver notre immense et enviable héritage de pays de la Téranga. Il est un digne représentant de Cheikhoul Khadim sur terre.Nous prions Dieu pour qu’il l’accorde une longue vie et une santé de diamant”, a dit le mara proche de la mouvance présidentielle.

Appel aux religieux et à la jeunesse :

Serigne Khassim Mbacké invite les autres chefs religieux à accorder plus d’importance aux populations en faisant l’écho sonore de leurs préoccupations. Aux jeunes, il leur demande d’être patients par ce que le Président Macky a , désormais, compris leur message”.